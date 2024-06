Adani Group की कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी, मार्केट कैप प्री-हिंडनबर्ग लेवल पर पहुंचा

अदाणी ग्रुप की कंपनियों (Adani Group Companies) ने अब सभी विषमताओं और जटिलताओं को दरकिनार करते हुए, उस मुकाम को फिर से हासिल कर लिया है, जो अमेरिकी शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग के आरोपों की वजह से ग्रुप ने खो दी थी.

आज यानी 3 जून, सोमवार को अदाणी ग्रुप कंपनियों का कुल मार्केट मार्केट कैप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले के स्तर पर आ चुका है. 24 जनवरी, 2023 को हिंडनबर्ग ने अदाणी ग्रुप के खिलाफ अपनी रिपोर्ट निकाली थी, जिसके बाद ग्रुप की कंपनियों में जोरदार गिरावट देखने को मिली थी.

सोमवार को अदाणी ग्रुप कंपनियों का मार्केट कैप एक बार फिर 19.1 लाख करोड़ रुपये की ऊंचाई पर पहुंच गया है, जो उसने हिंडनबर्ग के लगाए आरोपों से पहले बनाया था. इस मुकाम को फिर से हासिल करने में अदाणी ग्रुप की सभी लिस्डेट 10 कंपनियों को 500 दिनों से ज्यादा का वक्त लगा.

सोमवार की सुबह अदाणी ग्रुप कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी दिख रही है. अदाणी ग्रुप की लिस्टेड सभी 10 कंपनियों में अदाणी पावर सबसे 15% तक उछला है. इसके बाद अदाणी ग्रीन का शेयर 11% उछलकर 2,174 के 52 वीक हाई लेवल पर जा पहुंचा.

इसके अलावा अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज का शेयर 6.7% बढ़कर 3,725.00 के लेवल पर जा पहुंचा. वहीं, अदाणी पोर्ट्स का शेयर आज 1,577.80 के आपने ऑल टाइम हाई को छू लिया. जबकि अदाणी टोटल गैस 10% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है.

इस शानदार तेजी के चलते अदाणी ग्रुप की 10 लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 19.1 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)