अदाणी ग्रुप बिहार में करेगा 3 अरब डॉलर का निवेश, बनेगा 2,400 मेगावाट कैपेसिटी का पावर प्लांट

भारत के प्रमुख उद्योगपति गौतम अदाणी की अगुवाई वाला अदाणी पावर बिहार में एक बड़ा निवेश करने जा रहा है. कंपनी ने शनिवार को कहा कि बिहार में 3 अरब डॉलर (करीब 26,482 करोड़ रुपये) के निवेश से 2,400 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल पावर प्लांट लगाए जाएंगे. कंपनी ने एक बयान में कहा कि, "उसने बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) के साथ 25 साल के पावर सप्लाई एग्रीमेंट (पीएसए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे राज्य के भागलपुर जिले के पीरपैंती में स्थापित होने वाले प्रोजेक्ट से बिजली की सप्लाई की जाएगी."

पेश की सबसे कम सप्लाई रेट

यह पावर सप्लाई एग्रीमेंट, अगस्त में उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) और दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) की ओर से बीएसपीजीसीएल के अदाणी पावर को जारी किए गए लेटर ऑफ अवार्ड के अलावा है. अदाणी पावर ने 6.075 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की सबसे कम सप्लाई रेट की पेशकश करके यह प्रोजेक्ट हासिल किया है.

5 साल में प्लांट शुरू करने की तैयारी

कंपनी ने कहा कि, "वह नए संयंत्र (800 मेगावाट x 3) और इसको बनाने में जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए डिजाइन, निर्माण, फाइनेंस, स्वामित्व और संचालन (DBFOO) मॉडल के तहत लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है. कंपनी का लक्ष्य 60 महीनों में संयंत्र को चालू करना है.

प्रोजेक्ट से बनेंगे कई हजार रोजगार

पावर प्लांट के लिए कोयला लिंकेज भारत सरकार की शक्ति पॉलिसी के अंतर्गत अलॉट किया गया है. इस प्रोजेक्ट के बनने के दौरान 10,000-12,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार बनेगा और जब ये ऑपरेशन में आ जाएगा तो करीब 3000 लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा.

अरबपति गौतम अदाणी के नेतृत्व वाले समूह का एक हिस्सा, अदाणी पावर भारत में सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है. इसकी थर्मल पावर कैपेसिटी 18,110 मेगावाट है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)