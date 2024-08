Adani Group Stocks: अंबुजा सीमेंट के शेयर में 4% तक का उछाल, जानें क्या है तेजी की वजह

अदाणी ग्रुप (Adani Group) की कंपनी अंबुजा सीमेंट के शेयरों (Ambuja Cement Share Price) में आज यानी शुक्रवार, 23 अगस्त को जबरदस्त तेजी देखने को मिली. आज के कारोबार में अंबुजा सीमेंट का शेयर 4% की बढ़त के साथ 660 रुपये के इंट्राडे हाई लेवल पर पहुंच गया है. कंपनी शेयर की कीमतों में बढ़त ऐसे समय पर हुई है जब प्रमोटर्स द्वारा फ्लोर प्राइस पर 4,197.8 करोड़ रुपये के शेयर बेचे गए हैं.

होल्डरइंड इन्वेस्टमेंट ने अंबुजा सीमेंट में करीब 2.84% हिस्सेदारी बेची

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन और अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी (Gautam Adani) और उनके परिवार के स्वामित्व वाली होल्डरइंड इन्वेस्टमेंट (Holderind Investments) की ओर से अंबुजा सीमेंट में करीब 2.84 प्रतिशत की हिस्सेदारी बेची गई है. इस डील की वैल्यू फ्लोर प्राइस पर 4,197.8 करोड़ रुपये है.

इस लेनदेन का उद्देश्य शेयरधारकों के बेस को बढ़ाना और लंबी अवधि के निवेशकों को आकर्षित करना है जो विशेषकर इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में निवेश करना चाहते हैं. होल्डरइंड की ओर से 6.99 करोड़ शेयर तय किए गए फ्लोर प्राइस 600 रुपये प्रति शेयर पर बेचे गए हैं, जो कि एनएसई पर बंद हुए आखिरी प्राइस से करीब 5 प्रतिशत डिस्काउंट पर है.

जानकारी का मुताबिक, शेयर 60 दिन की लॉक-अप अवधि के अधीन होंगे, जिसमें किसी अन्य प्रमोटर या प्रमोटर समूह के सदस्यों को ट्रांसफर शामिल नहीं होगा.

अंबुजा सीमेंट ने पिछले 12 महीने में 43 प्रतिशत का दिया रिटर्न

अंबुजा सीमेंट के शेयर ने पिछले 12 महीने में 43 प्रतिशत का रिटर्न दिया है और इस साल की शुरुआत से अब तक करीब 22 प्रतिशत का रिटर्न दे चुका है.

अंबुजा सीमेंट बिहार में ,600 करोड़ रुपये करेगा निवेश

इस महीने की शुरुआत में अंबुजा सीमेंट की ओर से बिहार में 6 एमटीपीए की सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करने के लिए 1,600 करोड़ रुपये का निवेश का ऐलान किया गया था. यह प्रोजेक्ट तीन चरणों में पूरा किया जाएगा 2.4 एमटीपीए के पहले चरण में 1,100 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इसे दिसंबर 2025 में पूरा किया जाएगा.

इस प्रोजेक्ट से राज्य सरकार को 250 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का राजस्व मिलेगा .वहीं, राज्य में 250 प्रत्यक्ष और 1,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे.अंबुजा सीमेंट की ओर से किया गया यह निवेश बिहार में किसी सीमेंट कंपनी द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है.

