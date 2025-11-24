अदाणी ग्रुप का पहली छमाही में शानदार प्रदर्शन, कमाई और निवेश में रिकॉर्ड उछाल

Adani Group H1 FY26: भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज समूह अदाणी पोर्टफोलियो ने वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही (H1 FY26) में जबरदस्त नतीजे दिए हैं. समूह ने कमाई और नए निवेश दोनों में रिकॉर्ड बनाया है, जो भारत के विकास में उनके बड़े योगदान को दर्शाता है.

इकाई पहली छमाही (FY26) पहली छमाही (FY25) साल-दर-साल ग्रोथ (%) सितंबर 2025 (TTM) सितंबर 2024 (TTM) साल-दर-साल ग्रोथ (%) (इनक्यूबेटर) अदाणी एंटरप्राइजेज 7,706 8678 11.2 16,3443 16,252 0.6 (यूटिलिटी) अदाणी ग्रीन एनर्जी 6,324 5,584 13.2 11,272 9,966 13.1 अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस 4,144 3,654 13.4 8,237 7,156 15,1 अदाणी पावर 12,159 12,639 3.8 24,438 23,157 1.2 अदाणी टोटल गैस 612 626 2.1 1,166 1,239 5.9 (ट्रांसपोर्ट) अदाणी पोर्ट्स और SEZ 12,125 9,938 22 22,658 18,846 20.2 अदाणी सीमेंट 4,305 3,120 37.9 9,829 6,991 40.6 अदाणी पोर्टफोलियो 47,375 44,239 7.1 92,943 83,607 11.2

मुख्य बातें एक नजर में

समूह का 12 महीने का कुल EBITDA (ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन से पहले की कमाई) अब ₹92,943 करोड़ (लगभग $10.4 बिलियन) तक पहुंच गया है, जो पिछले साल से 11.2% ज्यादा है.

अदाणी समूह ने केवल छह महीनों में ₹67,870 करोड़ (लगभग $7.6 बिलियन) का भारी-भरकम निवेश किया है. यह दिखाता है कि वे ₹1.5 लाख करोड़ के अपने सालाना निवेश लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.

समूह की 83% कमाई (EBITDA) बिजली, गैस, पोर्ट और ट्रांसपोर्ट जैसे 'कोर इंफ्रास्ट्रक्चर' व्यवसायों से आई है, जो स्टेबल और लंबे समय तक चलने वाली आमदनी को पक्का करते हैं.

समूह ने अपने बड़े निवेश के बावजूद वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है:

अदाणी ग्रुप का नेट लोन/EBITDA अनुपात 3x है, जो उनके तय किए गए लक्ष्य (3.5x–4.5x) से काफी बेहतर है.

ग्रुप की 52% कमाई 'AAA' रेटिंग वाली संपत्तियों से आती है, और 90% कमाई 'AA-' या उससे ऊपर की रेटिंग वाली संपत्तियों से आती है. यह बताता है कि वित्तीय संस्थाएं उनके कारोबार को सेफ मानती हैं.

अदाणी ग्रुप का एसेट्स पर रिटर्न (ROA) 15.1% रहा है, जो दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर खिलाड़ियों में सबसे ऊंचा है.

ग्रुप CFO का बयान

अदाणी समूह के ग्रुप CFO, मिस्टर जुगेशिंदर सिंह ने कहा, "हम भारत के 'विकसित भारत' के बड़े निवेश चक्र के अनुरूप, बड़े पूंजीगत व्यय कार्यक्रमों को लागू करते हुए भी अपने मुख्य व्यवसायों में मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि दे रहे हैं. हमारा लोन मेट्रिक्स हमारे मार्गदर्शित सीमा से नीचे बना हुआ है, जो हमारे मजबूत वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है." उन्होंने आगे कहा कि जो कुछ बनाने में 25 साल लगे, समूह अब उसे एक ही साल के भीतर दोहराने की तैयारी कर रहा है.

आगे की राह

इस रिकॉर्ड-तोड़ निवेश से अदाणी समूह की कुल परिसंपत्तियाँ बढ़कर ₹6.77 लाख करोड़ (लगभग $76 बिलियन) हो गई हैं. वे अपने नए प्रोजेक्ट्स को समय पर चालू करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिससे उम्मीद है कि 15-16% का उच्च रिटर्न ऑन एसेट (ROA) भविष्य में भी बना रहेगा.