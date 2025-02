बीते 12 महीने में अदाणी ग्रुप के ऑपरेटिंग इनकम, क्रेडिट पैमानों में सुधार, EBITDA 10% बढ़ा

अदाणी ग्रुप की पोर्टफोलियो कंपनियों ने पिछले 12 महीनों (TTM: Trailing-Twelve-Month) में अपने सबसे ज्यादा EBITDA या ऑपरेटिंग इनकम का रिकॉर्ड बनाया है और अगले 12 महीनों तक कर्जों के भुगतान के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी को भी सुनिश्चित किया है.

EBITDA 10% बढ़ा

TTM EBITDA, दरअसल एक वित्तीय पैमाना होता है जो किसी कंपनी के पिछले 12 महीने के EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) को मापता है. अदाणी ग्रुप की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ये दिसंबर 2024 तक साल-दर-साल 10% बढ़कर 86,789 करोड़ रुपये रही है.

कुल EBITDA में 84% हिस्सा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेज से आता है. इसमें अदाणी एंटरप्राइजेज के इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस, यूटिलिटी (अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी पावर, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस और अदाणी टोटल गैस) और ट्रांसपोर्ट (अदाणी पोर्ट्स) व्यवसाय शामिल हैं.

तीसरी तिमाही में, ऑपरेटिंग इनकम 17.2% बढ़कर 22,823 करोड़ रुपये रही है. अदाणी सीमेंट ने 58.8% की ग्रोथ दर्ज की है. जबकि अदाणी पावर का EBITDA 21.4% बढ़ा है. फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज ने 15.6% की बढ़ोतरी दर्ज की है.

30 सितंबर, 2024 तक, अदाणी ग्रुप का ऑपरेशन से फंड फ्लो या टैक्स के बाद कैश 58,908 करोड़ रुपये था, एसेट बेस 5.53 लाख करोड़ रुपये था, और नेट डेट-टू-EBITDA 2.46 गुना था.

क्रेडिट प्रोफाइल

अदाणी ग्रुप की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि क्रेडिट प्रोफाइल ने एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है. जहां 75% रन-रेट EBITDA ऐसे एसेट्स से आता है, जिनकी घरेलू रेटिंग 'AA-' और उससे ऊपर है.

बयान में कहा गया, 'अदाणी पोर्टफोलियो कंपनियां अब हाई कैपेक्स के रास्ते पर हैं. जिसमें कैश फ्लो जेनरेशन और प्रोजेक्ट एग्जिक्यूशन खर्चों का मजबूत आधार है. ये संबंधित पोर्टफोलियो कंपनियों को उनके संबंधित सेक्टर्स में ग्लोबल लीडर्स के रूप में स्थापित करेगा.' इस प्रदर्शन से अदाणी ग्रुप ने अपनी वित्तीय मजबूती और विकास की रणनीति को एक बार फिर साबित किया है.

