Adani Group के चेयरमैन गौतम अदाणी ने असम में 50,000 करोड़ रुपये के निवेश का किया ऐलान

अदाणी ग्रुप (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने मंगलवार को असम में 50,000 करोड़ रुपये के निवेश का बड़ा ऐलान किया है. यह ऐलान असम एडवांटेज समिट (Assam Advantage Summit 2025) के उद्घाटन समारोह के दौरान किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य असम के विकास की संभावनाओं को बढ़ावा देना है.

गुवाहाटी में आयोजित 'एडवांटेज असम समिट' (Advantage Assam Summit) में चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा कि असम की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर, विरासत और रणनीतिक महत्व उन्हें इस निवेश के लिए प्रेरित करता है. उन्होंने बताया कि असम में किया गया यह निवेश क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन और बेहतर इंफ्रास्टक्चर के जरिए राज्य को एक प्रमुख आर्थिक हब बनाने में मदद करेगा.

गौतम अदाणी ने असम के प्रतिष्ठित कामाख्या मंदिर और ब्रह्मपुत्र नदी का भी जिक्र करते हुए कहा, "असम की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर से हम हमेशा प्रेरित रहते हैं.

निवेश से असम का इंफ्रास्टक्चर होगा मजबूत

गौतम अदाणी ने समारोह के दौरान कहा, "हमें असम के विकास के इस सुनहरे अध्याय का हिस्सा बनने पर गर्व है. हमारा यह निवेश असम के इंफ्रास्टक्चर और आर्थिक संभावनाओं को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है"

रोजगार के हजारों नए अवसर खुलेंगे

उन्होंने आगे बताया कि यह निवेश लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. अदाणी ग्रुप की ओर से असम में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश एयरपोर्ट्स, एयरोसिटी, सिटी गैस और सड़क परियोजनाओं पर केंद्रित होगा. ये निवेश रोजगार के हजारों अवसर पैदा करेगा.

PM मोदी ने पूरे देश को निवेश का महत्व समझाया: गौतम अदाणी

गौतम अदाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन्फ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट विजन की भी प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि मोदी जी की प्रेरणा ने पूरे देश को निवेश के महत्व को समझने में मदद की है ,जिन्होंने 2003 में Vibrant Gujarat Global Summit की शुरुआत की थी. आज असम भी इस परिवर्तन का हिस्सा बन रहा है.

इसके आगे उन्होंने कहा कि 'देश में इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर का विकास प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरणादायक नेतृत्व का ही परिणाम है. उनके विजन से प्रेरित होकर अदाणी समूह असम के विकास में अपनी पूरी प्रतिबद्धता के साथ भागीदारी करेगा.

