बंपर Q2 नतीजों से गदगद बाजार,अदाणी ग्रीन एनर्जी का शेयर 11% उछला, मुनाफे में 28% की छलांग

अदाणी ग्रुप की कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त उछाल देखने को मिला. कंपनी के शेयरों में लगभग 11% की तेजी आई, जिसके पीछे मुख्य वजह कंपनी के अच्छे तिमाही नतीजे (Q2 earnings) हैं.

दूसरी तिमाही में शानदार मुनाफा

अदाणी ग्रीन एनर्जी को जुलाई से सितंबर तिमाही (Q2) में ₹644 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ.

यह मुनाफा पिछले साल की इसी तिमाही के ₹515 करोड़ के मुकाबले 28% ज्यादा है. यह ग्रोथ मुख्य रूप से कंपनी के अक्षय ऊर्जा (Renewable Power) कारोबार से हुई है.

बिजली सप्लाई से कंपनी की इनकम बढ़कर ₹2,776 करोड़ हो गई, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹2,308 करोड़ थी.

शेयर बाजार पर असर

कंपनी का शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर 10.80% उछलकर ₹1,113.05 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान यह 13.98 प्रतिशत बढ़कर ₹1,145 तक पहुंच गया था.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर भी शेयर में 11.06% की तेजी दर्ज की गई. शेयर 111.10 अंक चढ़कर ₹1,115.30 पर बंद हुआ

कंपनी का भविष्य का रोडमैप

अदाणी ग्रीन एनर्जी के सीईओ आशीष खन्ना ने नतीजों के बाद कहा कि, "कंपनी गुजरात के खावड़ा में 30 गीगावाट (GW) के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट पर लगातार काम कर रही है. कंपनी ऑपरेशनल एफिशियेंसी, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए लगातार इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अपना रही है."

अदाणी ग्रुप के दूसरे शेयरों में भी उछाल

अदाणी ग्रीन एनर्जी के अलावा, ग्रुप की ज्यादातर अन्य कंपनियों के शेयरों में भी तेजी दर्ज की गई-

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस: 5.05% की तेजी

एसीसी: 2.95% की तेजी

एनडीटीवी: 3.26% की तेजी

अदाणी पोर्ट्स: 2.68% की तेजी

अदाणी टोटल गैस: 2.15% की तेजी

सांघी इंडस्ट्रीज: 1.69% की तेजी

