अदाणी ग्रीन ने 'TNFD' फ्रेमवर्क अपनाया, इको-फ्रेंडली एनर्जी की ओर ऐसे बढ़े कदम

अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने सोमवार को घोषणा की कि उसने अपने मुख्य सस्टेनेबिलिटी (दीर्घकालिक स्थिरता) रणनीति में टास्कफोर्स ऑन नेचर-रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर (TNFD) के दिशानिर्देशों को शामिल कर लिया है. यह कदम कंपनी के प्रकृति-सकारात्मक (Nature-Positive) नवीकरणीय ऊर्जा विकास की ओर बढ़ने को मजबूत करता है. TNFD फ्रेमवर्क के साथ जुड़कर, AGEL वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों के बीच अपनी नेतृत्व क्षमता को मजबूत कर रहा है. यह जैव विविधता (Biodiversity) के विचारों को अपने रणनीतिक निर्णयों में शामिल कर रहा है, जो वैश्विक संरक्षण प्राथमिकताओं और भारत के जलवायु नेतृत्व दोनों का समर्थन करता है.

क्या है TNFD फ्रेमवर्क?

TNFD फ्रेमवर्क संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड और ग्लोबल कैनोपी द्वारा स्थापित एक वैश्विक, विज्ञान-आधारित पहल है. यह संगठनों को प्रकृति-संबंधी जोखिमों और अवसरों की पहचान करने, उनका आकलन करने, प्रबंधन करने और उन्हें सार्वजनिक रूप से बताने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है.

कंपनी के एक बयान के अनुसार, यह AGEL की पारंपरिक पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) अनुपालन से हटकर नवीकरणीय ऊर्जा विकास के एक अधिक एकीकृत, प्रकृति-सकारात्मक मॉडल की ओर बढ़ने की महत्वाकांक्षा को मजबूत करता है.

CEO बोले- हमारी ग्रोथ स्‍टोरी के केंद्र में है प्रकृति

AGEL के CEO आशीष खन्ना ने कहा, 'प्रकृति हमारी ग्रोथ स्‍टोरी के केंद्र में है. TNFD के सिद्धांतों को अपने संचालन में शामिल करके, हम नवीकरणीय ऊर्जा इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर के साथ-साथ लचीले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के अवसरों की पहचान कर रहे हैं.' AGEL ने वित्तीय वर्ष 2024 से ही सभी परिचालन स्थलों पर प्रकृति-संबंधी निर्भरताओं, प्रभावों, जोखिमों और अवसरों का आकलन करना शुरू कर दिया था.

कंपनी ने 2030 तक 'जैव विविधता में कोई शुद्ध नुकसान नहीं' (No Net Loss of Biodiversity) हासिल करने का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य का समर्थन करने के लिए, AGEL अपनी परियोजना स्थलों पर 27.86 मिलियन पेड़ लगाने की योजना पर काम कर रहा है.

रिन्‍युएबल एनर्जी की सबसे बड़ी कंपनी

AGEL भारत में 12 राज्यों में 16.5 GW से अधिक के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो का संचालन करती है. कंपनी ने भारत के डीकार्बोनाइजेशन (कार्बन उत्सर्जन में कमी) लक्ष्यों के अनुरूप 2030 तक 50 GW हासिल करने का लक्ष्य रखा है. यह गुजरात के खावड़ा में 538 वर्ग किलोमीटर (पेरिस से पांच गुना बड़ा क्षेत्र) में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र (30 GW) विकसित कर रहा है.

AGEL के संचालन पोर्टफोलियो को 'जल सकारात्मक (Water Positive)', 'एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त (Single-Use Plastic Free)' और 'शून्य अपशिष्ट-से-लैंडफिल (Zero Waste-to-Landfill)' के रूप में प्रमाणित किया गया है, जो सतत विकास (Sustainable Growth) के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)