अदाणी ग्रुप के इस शेयर में आएगी 47% की तूफानी तेजी! Q3 नतीजों के बाद ICICI Securities ने बढ़ाया टारगेट प्राइस

Adani Green Energy Share Price Target: अगर आप शेयर बाजार में दांव लगाने के लिए किसी दमदार स्टॉक की तलाश में हैं, तो अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) आपकी किस्मत चमका सकता है. दरअसल दिग्गज ब्रोकरेज फर्म ICICI Securities ने अदाणी ग्रीन के तीसरी तिमाही (Q3) के नतीजों के बाद इस स्टॉक पर बड़ा भरोसा जताया है.

चर्चा में क्यों अदाणी ग्रीन?

अदाणी ग्रीन एनर्जी ने हाल ही में अपने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं. कंपनी के दमदार प्रदर्शन और भविष्य की योजनाओं को देखते हुए एक्सपर्ट का मानना है कि इसके शेयरों में अब रॉकेट जैसी रफ्तार देखने को मिल सकती है.

47% मुनाफे का मौका

ICICI Securities ने अपनी ताजा रिपोर्ट में अदाणी ग्रीन के शेयरों के लिए खरीद की रेटिंग दी है. ब्रोकरेज ने इसका नया टारगेट प्राइस 2,210 रुपये तय किया है. अभी मार्केट प्राइस को देखते हुए, निवेशकों को इसमें करीब 47% की शानदार बढ़त देखने को मिल सकती है.

तेजी के पीछे की बड़ी वजहें

कंपनी अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को तेजी से बढ़ा रही है.

तीसरी तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक रहा है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है.

2030 तक 50 GW रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट हासिल करने की दिशा में कंपनी मजबूती से आगे बढ़ रही है.

रिजल्ट में EBITDA ने किया कमाल

Q3 FY26 के दौरान, EBITDA 2,269 करोड़ रुपये रहा, जो Q3 FY25 के 1,848 करोड़ रुपये से 23% ज्यादा है. FY26 के नौ महीनों में, EBITDA 24% बढ़कर 7,921 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 6,366 करोड़ रुपये था.