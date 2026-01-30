विज्ञापन
विशेष लिंक

अदाणी ग्रुप की 3 कंपनियों को जापानी एजेंसी JCR ने दी शानदार रेटिंग, APSEZ ने सॉवरेन रेटिंग को भी पीछे छोड़ा

जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने अदाणी पोर्ट्स, अदाणी ग्रीन और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस को शानदार रेटिंग दी है. अदाणी पोर्ट्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को पीछे छोड़कर रचा इतिहास.

Read Time: 3 mins
Share
अदाणी ग्रुप की 3 कंपनियों को जापानी एजेंसी JCR ने दी शानदार रेटिंग, APSEZ ने सॉवरेन रेटिंग को भी पीछे छोड़ा
अदाणी ग्रुप की कंपनियों की बड़ी उपलब्धि

जापान की दिग्गज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR (Japan Credit Rating Agency) ने अदाणी ग्रुप की तीन प्रमुख कंपनियों के लिए ऐतिहासिक रेटिंग्स जारी की हैं. यह खबर न केवल अदाणी ग्रुप बल्कि भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा मील का पत्थर मानी जा रही है. अदाणी (Adani Group) अदाणी ग्रुप की जिन तीन कंपनियों को यह रेटिंग मिली है, उनमें अदाणी पोर्ट्स (APSEZ), अदाणी ग्रीन एनर्जी (AGEL) और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस (AESL) शामिल हैं.

अदाणी पोर्ट्स का कमाल, सॉवरेन रेटिंग को भी पीछे छोड़ा

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी खबर Adani Ports & SEZ Ltd (APSEZ) को लेकर है. JCR ने इसे 'A-' (स्टेबल आउटलुक) की रेटिंग दी है. आमतौर पर किसी भी देश की कंपनियों की रेटिंग उस देश की अपनी रेटिंग (Sovereign Rating) से ऊपर नहीं जाती. लेकिन अदाणी पोर्ट्स ने इस सीमा को तोड़ते हुए भारत की सॉवरेन रेटिंग से भी एक पायदान ऊपर की रेटिंग हासिल की है.

रेटिंग एजेंसी ने इसके पीछे कंपनी के मजबूत कैश-फ्लो, विशाल एसेट बेस और दुनिया भर के 19 पोर्ट्स (15 भारत में और 4 अंतरराष्ट्रीय) के पोर्टफोलियो को मुख्य वजह बताया है. कंपनी भारत के लगभग 30% कार्गो और 50% कंटेनर वॉल्यूम को संभालती है.

Add image caption here

Add image caption here

अदाणी ग्रीन और एनर्जी कंपनियों का भी दमदार प्रदर्शन

अदाणी ग्रुप की अन्य दो कंपनियों ने भी भारतीय सॉवरेन रेटिंग के बराबर रेटिंग हासिल की है. अदाणी ग्रीन एनर्जी और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस (AESL) को 'BBB+' (स्टेबल) रेटिंग मिली है. दोनों कंपनियों EBITDA भी शानदार रहा और विस्‍तार भी. 

  • अदाणी ग्रीन एनर्जी (AGEL): इसे 'BBB+' (स्टेबल) रेटिंग मिली है. यह कंपनी भारत की अग्रणी रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर है. सितंबर 2025 तक इसकी ऑपरेशनल क्षमता 16.7 GW तक पहुंच गई है. इसकी मजबूती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2020 में इसका EBITDA ₹1,855 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर ₹10,532 करोड़ हो गया है.
  • अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस (AESL): इसे भी 'BBB+' (स्टेबल) रेटिंग दी गई है. यह कंपनी ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्मार्ट मीटरिंग जैसे क्षेत्रों में भारत की ऊर्जा रीढ़ को मजबूत कर रही है. इसके पास 26,705 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइनें हैं.

अदाणी ग्रुप के CFO बोले- ये रेटिंग भरोसे का प्रतीक 

रेटिंग पर खुशी जताते हुए अदाणी ग्रुप के सीएफओ (Group CFO) जुगेशिंदर सिंह ने कहा, 'ये ऐतिहासिक रेटिंग्स अदाणी ग्रुप के अनुशासित वित्तीय प्रबंधन और मजबूत बैलेंस शीट को दर्शाती हैं. यह वैश्विक लेंडर्स और संस्थागत निवेशकों के हमारे ऊपर भरोसे का प्रतीक है. यह रेटिंग हमें भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में एक अग्रणी भागीदार के रूप में और मजबूती प्रदान करेगी.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Adani Port, Adani Port And SEZ, Adani Port And Special Economic Zone, Adani Energy, Adani Green
Get App for Better Experience
Install Now