Adani Green Energy को कैंटोर फिट्जगेराल्ड से मिली 'ओवरवेट' रेटिंग, ग्रोथ को देखते हुए दिया ये टारगेट प्राइस

अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) को ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म कैंटोर फिट्जगेराल्ड (Cantor Fitzgerald) ने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कवर करना शुरू किया है. ब्रोकरेज ने कंपनी की ग्रोथ संभावनाओं को देखते हुए 'ओवरवेट' रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹1,222 तय किया है.

भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी

अदाणी ग्रीन एनर्जी भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) कंपनी है, जिसका सोलर (Solar), विंड (Wind) और हाइब्रिड पावर (Hybrid Power) प्लांट्स में कुल 11.6 गीगावाट (GW) का पोर्टफोलियो है. कैंटोर की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत नेट-जीरो (Net Zero) लक्ष्य की दिशा में तेजी से काम कर रहा है, जिससे ग्रीन एनर्जी (Green Energy) कंपनियों के लिए बड़ा अवसर बन रहा है.

2030 तक ऑपरेशनल कैपेसिटी 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य

कैंटोर का कहना है कि अदाणी ग्रीन एनर्जी अभी भी अपने डेवलपमेंट के शुरुआती चरण में है और कंपनी का लक्ष्य है कि वह 2030 तक अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी 50 गीगावाट (GW) से अधिक तक बढ़ा ले. यह उसके मौजूदा पोर्टफोलियो से चार गुना बड़ा विस्तार होगा. अगले पांच वर्षों में कंपनी की ग्रोथ में तेजी आने की उम्मीद है.

दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट

कंपनी की ग्रोथ का एक प्रमुख कारण गुजरात में स्थित खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट (Khavda Renewable Energy Plant) है. यह दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनने जा रहा है. कैंटोर के अनुसार, वित्त वर्ष 2030 तक इसकी क्षमता 2.4 गीगावाट से बढ़कर 30 गीगावाट तक हो जाएगी. यह भारत के कुल एनर्जी प्रोडक्शन का 6.6% होगा और 2030 तक 10% से अधिक योगदान देने की संभावना है.

वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में, अदाणी ग्रीन एनर्जी का नेट लोन $6.9 बिलियन था और इसका डेट-टू-EBITDA रेश्यो 7.14 गुना बढ़ गया था. हालांकि, कैंटोर का मानना है कि कंपनी अपने ऑर्गेनिक कैश जेनरेशन के माध्यम से भविष्य के विस्तार को फंड करने की क्षमता रखती है. इससे कंपनी की लोन पर निर्भरता (Debt Dependency) धीरे-धीरे कम हो सकती है.

अन्य ब्रोकरेज फर्म भी दे रही हैं पॉजिटिव आउटलुक

अदाणी ग्रीन एनर्जी के लिए सिर्फ कैंटोर ही नहीं, बल्कि मैकॉरी (Macquarie) सहित कई अन्य वैश्विक ब्रोकरेज भी पॉजिटिव आउटलुक दे रहे हैं. मैकॉरी ने कंपनी पर 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹1,200 तय किया है, जिससे 37% की संभावित बढ़त का अनुमान है.

मैकॉरी का बुल-केस अनुमान और भी ज्यादा बुलिश है, जिसमें यह स्टॉक ₹2,600 तक जा सकता है. यानी, हालिया स्तरों से यह 200% तक की तेजी दर्ज कर सकता है.

मार्च में 15% की रिकवरी, आगे और तेजी की उम्मीद

मार्च 2025 में अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयर (Adani Green Share Price) में अब तक 15% की रिकवरी देखने को मिली है. विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी के विस्तृत विस्तार योजना (Expansion Plans) और भारत की क्लीन एनर्जी (Clean Energy) नीति को देखते हुए यह स्टॉक आगे और तेजी दर्ज कर सकता है.



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)