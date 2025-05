अदाणी ग्रीन एनर्जी की रिन्युएबल एनर्जी उत्पादन क्षमता बढ़कर 14,528.4 MW हुई

अदाणी ग्रुप की रीन्युएबल एनर्जी कंपनी, अदाणी ग्रीन एनर्जी की कुल रीन्युएबल स्रोतों से ऑपरेशनल उत्पादन क्षमता बढ़कर 14,528.4 MW हो गई है. कंपनी ने ये जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए दी है. अदाणी ग्रीन एनर्जी की स्टेप-डाउन सब्सिडियरी अदाणी रीन्युएबल एनर्जी फिफ्टी सेवेन लिमिटेड गुजरात के खावड़ा में 187.5 MW की सोलर परियोजना के चालू होने के बाद कैपिसिटी में ये इजाफा देखने को मिला है.

अदाणी ग्रीन एनर्जी का आउटलुक 'स्टेबल'

बता दें कि इस महीने इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अदाणी ग्रीन एनर्जी की क्रेडिट रेटिंग को 'IND AA-' की रेटिंग दी है, एजेंसी ने इसका आउटलुक 'स्टेबल' रखा है.

एजेंसी ने कहा कि 'ये रेटिंग 8,900 करोड़ रुपये के सफल रि-फाइनेंस के बाद दी गई है. इसकी ड्यू डेट 31 मार्च, 2025 थी, जिसे पहले ही पूरा कर लिया गया. इससे पता चलता है कि अदाणी ग्रीन एनर्जी पूंजी जुटाने और फंडिंग के लिए पहुंच के मोर्चे पर खरी उतरी है.'

ऑपरेशन कैपिसिटी करीब 15 GW होगी

एजेंसी का कहा है कि अदाणी ग्रीन ने काम को बेहतर तरीके से लागू करने पर जबरदस्त फोकस किया, जिसमें FY2025 के दौरान 3.3 GW की क्षमता वृद्धि और 15 मई तक संभावित अतिरिक्त 1 GW शामिल है, जिसकी वजह से ऑपरेशन कैपिसिटी करीब 15 GW हो जाएगी.

अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयर बुधवार को इंट्राडे में करीब 2% बढ़कर 1,003 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए, जो 20 मई के बाद का हाई लेवल है. सुबह 11:30 बजे तक यह 1.02% बढ़कर 993.90 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था.

ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी पर नजर रखने वाले सात एनालिस्ट में से छह ने खरीदने की सलाह दी है. सिर्फ 1 ने बेचने का सुझाव दिया है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)