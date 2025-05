अदाणी ग्रीन के प्रोमोटर ने 209 करोड़ रुपये के वारंट को इक्विटी में बदला, बोर्ड ने दी मंजूरी, शेयरों में उछाल

अदाणी ग्रीन एनर्जी के प्रोमोटर Ardour Investment Holding Ltd ने करीब 19 लाख वारंट को इक्विटी शेयर में बदल दिया है. इन शेयरों की कुल कीमत 209 करोड़ रुपये है. इसी के साथ कंपनी में प्रोमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 61.56% से बढ़कर 61.60% हो गई है. कंपनी ने मंगलवार को स्टॉक एक्सचेंज को ये जानकारी दी.

6.3 करोड़ कनवर्टिबल वारंट

जनवरी 2024 में अदाणी ग्रीन ने Ardour को 6.3 करोड़ कनवर्टिबल वारंट आवंटित किए थे. ये वारंट प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए फंड जुटाने के लिए दिए गए थे. प्रति वारंट की वैल्‍यू 1,480.75 रुपये थी. पहले चरण में 370.19 रुपये/वारंट के दर से राशि मिली.

अब Ardour ने इनमें से 18,84,671 वारंट को ₹10 के फेस वैल्यू वाले शेयरों में बदल दिया है. इसके लिए कंपनी को बाकी राशि ₹1,110.56/वारंट (कुल कीमत का 75%) मिली है.

कंपनी बोर्ड ने दी मंजूरी

कंपनी के बोर्ड ने इन शेयरों के आवंटन को मंजूरी दे दी है. ये नए शेयर पुराने शेयरों की तरह ही डिविडेंड और वोटिंग जैसे सभी अधिकारों के साथ आएंगे. Ardour को अब भी करीब 3.55 करोड़ वारंट को कनवर्ट करने का विकल्प है, जिसकी अंतिम तारीख 24 जुलाई 2025 है.

अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में तेजी

इस घोषणा के बाद आज के शुरुआती कारोबर में अदाणी ग्रीन एनर्जी का शेयर सुबह 10 बजे के करीब 1.34% की तेजी के साथ 997.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)