अदाणी ग्रीन एनर्जी के शानदार Q1 नतीजे, साल दर साल आधार पर आय 31%, मुनाफ़ा 95% बढ़ा

अदाणी समूह की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने गुरुवार को वित्तवर्ष 2024-25 की जून में समाप्त पहली तिमाही (Q1 of FY25) के शानदार नतीजे नतीजे घोषित किए हैं, और कंपनी के कुल मुनाफे (साल दर साल) में 95 फ़ीसदी का ज़ोरदार इजाफ़ा हुआ है.

वित्तवर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का मुनाफ़ा वित्तवर्ष 2023-24 की पहली तिमाही, यानी FY24 के Q1 की तुलना में ₹323 करोड़ से बढ़कर ₹629 करोड़ पर पहुंच गया. इसी अवधि में AGEL की आय में भी 31 फ़ीसदी का अच्छा उछाल देखने को मिला. जून में खत्म तिमाही में पिछले वित्तवर्ष की तुलना में अदाणी ग्रीन की आय ₹2162 करोड़ से बढ़कर ₹2834 करोड़ पर पहुंच गई.

अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के पहली तिमाही के नतीजों (YoY) की खास बातें

आय में 31% का उछाल : ₹2162 करोड़ से बढ़कर ₹2834 करोड़ हुई

मुनाफ़ा 95% बढ़ा : ₹323 करोड़ से बढ़कर ₹629 करोड़ पर पहुंचा

EBITDA 26% बढ़ा : ₹1921 करोड़ से बढ़कर ₹2420 करोड़ हुआ

EBITDA मार्जिन घटा : 88.9% से घटकर 85.4% पर आया

समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक, कंपनी ने शेयर बाज़ार को दी सूचना में कहा है कि उसकी कुल आमदमी भी जून तिमाही में बढ़कर ₹3122 करोड़ रही है, जो पिछले वित्तवर्ष की समान तिमाही में ₹2550 करोड़ थी.

AGEL के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) अमित सिंह ने बयान में कहा, "अदाणी ग्रीन 2030 तक 50 गीगावॉट क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है... इसमें पंप हाइड्रो के रूप में कम से कम पांच गीगावॉट ऊर्जा भंडारण शामिल है..."

कंपनी की ऊर्जा बिक्री जून तिमाही में 22 प्रतिशत बढ़कर 735.6 करोड़ यूनिट हो गई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 602.3 करोड़ यूनिट थी.

गौरतलब है कि AGEL ने बुधवार को ही घोषणा की थी कि कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्लान्ट, यानी खावड़ा (गुजरात) में बने 30,000 मेगावॉट (30 गीगावॉट) क्षमता वाले प्लान्ट में पहली 250 मेगावॉट की पवन ऊर्जा क्षमता का संचालन शुरू कर दिया है. कंपनी की इसी घोषणा के साथ खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लान्ट की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2,250 मेगावॉट हो गई. वैसे, AGEL के पास देश में सबसे बड़ा ऑपरेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो है, जिसका आकार 11,184 मेगावॉट का है.

इससे पहले, मंगलवार को ही भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक तथा भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोबगे ने भी गुजरात के खावड़ा में बने दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्लान्ट का दौरा किया था. इस अवसर पर अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा था कि खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी साइट और मुंद्रा बंदरगाह का दौरा करने के लिए उनका बहुत आभारी हूं.

वैसे, AGEL वित्तवर्ष 2029-30 के लिए रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के टारगेट को 45 गीगावॉट से बढ़ाकर 50 गीगावॉट कर चुकी है. वित्तवर्ष 2023-24 के दौरान AGEL ने 2.8 गीगावॉट की नई रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जोड़ी है, जो भारत में इस दौर में जोड़ी गई रिन्यूएबल क्षमता का 15 प्रतिशत है.

