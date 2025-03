अदाणी ग्रीन एनर्जी को मिला 400 MW सोलर पावर का बड़ा ऑर्डर, UPPCL के साथ 25 साल की डील पक्की

अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी अदाणी रीन्युएबल एनर्जी होल्डिंग ट्वेल्व लिमिटेड (AREH12L) को उत्तर प्रदेश से 400 मेगावाट सोलर पावर सप्लाई का बड़ा ऑर्डर मिला है.एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया है कि AREH12 को पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) से ग्रिड से जुड़ी सोलर पीवी बिजली प्रोजेक्ट से 400 मेगावाट सोलर एनर्जी की सप्लाई के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) हासिल हुआ है, जिसे राजस्थान राज्य में 2.57 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की दर से 25 वर्षों की अवधि के लिए डेवलप किया जाएगा.

अदाणी ग्रुप के जोधपुर और जैसलमेर में बड़े सोलर पार्क

अदाणी ग्रुप जोधपुर के भड़ला में 500 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क और जैसलमेर के फतेहगढ़ में 1,500 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित कर रहा है. फतेहगढ़ सोलर पार्क 9,981 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा और इसकी कुल क्षमता 1,500 मेगावाट होगी.

अदाणी ग्रीन की कुल रीन्युएबल कैपेसिटी 12,841 MW पर पहुंची

अदाणी ग्रीन एनर्जी ने पिछले हफ्ते ही बताया था कि उसकी कुल ऑपरेशनल रीन्युएबल जेनरेशन कैपेसिटी 12,841 MW पहुंच गई है. अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा था कि इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली स्टेप-डाउन सहायक कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी ट्वेंटी फोर लिमिटेड ने राजस्थान के भीमसर में 250 मेगावाट की सोलर एनर्जी परियोजना चालू की है. इस प्लांट के साथ, AGEL की कुल ऑपरेशनल रीन्युएबल जेनरेशन कैपेसिटी बढ़कर 12,841.1 मेगावाट हो गई है.इस खबर के बाद अदाणी ग्रीन के शेयरों में तेजी देखी गई.

इस महीने की शुरुआत में, अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली स्टेप-डाउन सब्सिडियरी कंपनी, अदाणी सोलर एनर्जी एपी एट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए आंध्र प्रदेश के कडप्पा में एक और 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है. ये घोषणा 11 मार्च को की गई थी, उस समय इसने कंपनी की ऑपरेशनल रीन्युएबल जेनरेशन कैपेसिटी को 12,591.1 मेगावाट तक बढ़ा दिया था.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)