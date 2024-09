लॉन्च होते ही पूरी तरह सब्सक्राइब हुआ Adani Enterprises का रिटेल बॉन्ड इश्यू

अदाणी एंटरप्राइजेस (Adani Enterprises) के पहले रिटेल बॉन्ड इश्यू को बुधवार को लॉन्च होते ही पूरी तरह सब्सक्राइब कर लिया गया. भारतीय स्टॉक एक्सचेंज (Indian Stock Exchange)के आंकड़ों ने यह जानकारी दी. यह इश्यू भारत के शेयर मार्केट में एक दुर्लभ घटना थी. साल 2016 के बाद यह पहली बार है, जब किसी गैर-वित्तीय कंपनी ने इस तरह का रिटेल बॉन्ड पेश किया है.

अदाणी ग्रुप ने जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद से इंस्टिट्यूशनल इंवेस्टर्स से फंड जुटाया है. अदाणी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को खारिज कर दिया था. इस विवाद के कारण अदाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में 150 अरब डॉलर की भारी गिरावट आई थी.

अब अदाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों ने काफी हद तक रिकवरी कर ली है. इसके बाद यह ग्रुप फिर से कैपिटल मार्केट में वापसी कर चुका है.

रिपोर्ट के मुताबिक, अदाणी एंटरप्राइजेज का प्लान बॉन्ड सेल के जरिए 800 करोड़ रुपये जुटाने का है. इसमें 400 करोड़ रुपये का ग्रीनशू ऑप्शन (Greenshoe Option) भी शामिल है. स्थानीय समय के मुताबिक, बुधवार शाम 5 बजे तक कंपनी को 717 करोड़ रुपये की बोलियां (Bids) मिली.

इससे पहले जुलाई में अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ने इंस्टिट्यूशनल शेयर सेलिंग के जरिए 1 बिलियन (100 करोड़ या एक अरब) डॉलर जुटाए थे. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अदाणी एंटरप्राइजेज भी 100 करोड़ की शेयर बिक्री की योजना बना रहा है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)