अदाणी एंटरप्राइजेज ने QIP से जुटाए 4200 करोड़ रुपये, डील साइज से 4.2 गुना मिली बोलियां

अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए 50 करोड़ डॉलर (करीब 4,200 करोड़ रुपये) जुटाए हैं. इसके जरिए कंपनी की योजना विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की है.

अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी की ओर से QIP में 4200 करोड़ रुपये की राशि के बदले एक रुपये के अंकित मूल्य वाले 1,41,79,608 इक्विटी शेयर 2,962 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से जारी किए गए हैं. QIP को निवेशकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. डील साइज के मुकाबले 4.2 गुना बोलियां मिलीं.

कंपनी के बयान के मुताबिक, QIP के जरिये जुटाया फंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कर्ज के भुगतान और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. अदाणी एंटरप्राइजेज ने 9 अक्टूबर को QIP लॉन्च की थी. यह 15 अक्टूबर को क्लोज हुई. इसका डील साइज 50 करोड़ डॉलर थी.

SBI कैपिटल मार्केट्स, जेफरीज इंडिया और ICICI सिक्योरिटीज इश्यू के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर थे. कैंटर फिजगेराल्ड एंड कंपनी ने इस क्यूआईपी के लिए सलाहकार के रूप में काम किया.

कंपनी के मुताबिक, QIP की सफलता देश के सबसे बड़ी इनक्यूबेटर अदाणी एंटरप्राइजेज की क्षमता को दर्शाता है. अदाणी एंटरप्राइजेज के पोर्टफोलियो में एयरपोर्ट्स, सड़कें और लॉजिस्टिक, ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम (सोलर और विंड एनर्जी) और डेटा सेंटर्स आदि शामिल है.

अप्रैल-जून तिमाही में अदाणी एंटरप्राइजेज ने 1,458 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था. इसमें पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 116 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.

इस दौरान कंपनी की इनकम 26,067 करोड़ रुपये रही थी, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 23,016 करोड़ रुपये थी. इसमें सालाना आधार पर 13 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है. कंपनी का कंसोलिडेटेड EBITDA 48 प्रतिशत बढ़कर 4,300 करोड़ रुपये रहा था.





