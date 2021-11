हंगामा है क्यों बरपा...

सलमान खुर्शीद की नई किताब 'सनराईज ओवर अयोध्या' (Sunrise Over Ayodhya-Nationhood In Our Time) पर विवाद हो गया है. यह किताब बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि विवाद, उस पर हुई मुकदमेबाजी और अंत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इन सब चीजों की विस्तार से चर्चा करती है. मगर इसके साथ ही इसमें अलग-अलग धर्मों और खासकर हिंदू धर्म के बारे में भी लिखा गया है. जाहिर है सलमान खुर्शीद ने काफी शोध के बाद यह किताब लिखी है, मगर विवाद उस चैप्टर में लिखी बातें को लेकर है जिसका शीर्षक है The Saffron Sky. इसमें सलमान खुर्शीद लिखते हैं कि "सनातन और प्रचीन हिंदू धर्म जो कि पुराने साधु संतों के जमाने से चला आ रहा है, उसे मौजूदा हिंदुत्व किनारे कर रहा है और उसके तमाम राजनैतिक स्वरूप ISIS और बोको हरम जैसे इस्लामी संगठनों जैसे हैं. हालांकि बाद में सलमान खुर्शीद ने इस पर लंबी चौड़ी सफाई भी दी.