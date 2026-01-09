SNAP 2025 का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्कोरकार्ड

SNAP Result 2025: सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (SIU) की तरफ से रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. इस रिजल्ट का सैकड़ों उम्मीदवार पिछले कुछ दिनों से इंतजार कर रहे थे. यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर SNAP 2025 का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. SNAP 2025 की परीक्षा 6, 14 और 20 दिसंबर 2025 को आयोजित हुई थी, जिसके बाद अब नतीजे जारी हुए हैं. आइए जानते हैं कि कैसे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और कैसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐसे चेक कर सकते हैं रिजल्ट

सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (SIU) का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट snaptest.org पर जाना होगा.

यहां आपको रिजल्ट स्कोरकार्ड डाउनलोड लिंक नजर आएगा, इस पर क्लिक करें.

लॉगइन क्रेडेंशियल में SNAP ID और पासवर्ड डालना होगा.

लॉगइन करने के बाद SNAP 2025 रिजल्ट स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखेगा.

यहां अपना रिजल्ट चेक करें और इसे डाउनलोड कर लें.

रिजल्ट आने के बाद क्या होगा?

SIU एडमिशन 2026 का प्रोसेस रिजल्ट के साथ ही शुरू हो जाएगा. रिजल्ट आने के बाद सिम्बायोसिस के तमाम संस्थान (जैसे SIBM Pune, SCMHRD) अपनी-अपनी कट-ऑफ लिस्ट जारी करेंगे. कटऑफ में आने वाले छात्रों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा. इसका अगला स्टेप ग्रुप एक्सरसाइज होगा, जिसके बाद पर्सनल इंटरव्यू (PI) और रिटन एबिलिटी टेस्ट (WAT) होगा.

कितनी हो सकती है कट-ऑफ?

सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की संभावित कट-ऑफ की बात करें तो SIBM पुणे के लिए ये 97-98.5 परसेंटाइल हो सकती है, वहीं SCMHRD, पुणे के लिए 95-97 परसेंटाइल, SIIB, पुणए के लिए 92-94 परसेंटाइल और SIBM, बेंगलुरु के लिए कट-ऑफ 88-90 परसेंटाइल तक हो सकती है.