बिहार में हैवानियत की हदें पार, रेप के बाद लहूलुहान डेढ़ वर्षीय बच्ची को छोड़ भागता युवक दबोचा

बिहार के गोपालगंज में हैवानियत की शिकार डेढ़ साल की बच्ची की हालत गंभीर है. उसे बेहतर इलाज के लिए पटना के PMCH रेफर किया गया है. अस्पताल के आईसीयू में डॉक्टरों की टीम बच्ची का इलाज कर रही है. मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना में बच्ची के पड़ोस में रहने वाला शख्स उसे उठाकर ले गया था और रेप किया था.

घर के बाहर खेलती बच्ची को उठाकर दुष्कर्म

स्थानीय लोगों के मुताबिक, सोमवार शाम को डेढ़ साल की मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले मोहम्मद शारिक नाम का युवक उसे उठाकर अपने कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया. जब बच्ची के शरीर से बहुत ज्यादा खून बहने लगा तो आरोपी उसे घर के छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था. उसी दौरान बच्ची की मां की नजर उस पर पड़ गई. मां के शोर मचाने पर स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने भागते हुए आरोपी को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी. बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया.

यूपी के बिजनौर का रहने वाला है आरोपी

पुलिस के मुताबिक, आरोपी शारिक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है और गोपालगंज में एक मोटरसाइकिल गैरेज में पेंटिंग का काम करता था. बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए गोपालगंज के डॉक्टरों ने उसे पटना के PMCH रेफर कर दिया है, जहां आईसीयू में बच्ची का इलाज किया जा रहा है.

पति से अलग बच्ची को पाल रही मां

बच्ची की मां की कहानी भी संघर्षों से भरी है. वह अपने पति से अलग रहती है और फिनायल बनाने वाली एक फैक्ट्री में मजदूरी करके बच्ची का पालन-पोषण करती है. करीब छह महीने पहले ही वह गोपालगंज के इस इलाके में किराए के मकान में रहने आई थी. बच्ची से रेप की घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आरोपी के घर में तोड़फोड़ की. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया.

गोपालगंज में 24 घंटे में रेप की 2 वारदातें

गोपालगंज में 24 घंटे के अंदर रेप के दो मामले दर्ज किए गए हैं. इससे पहले नगर थाना क्षेत्र में भी एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी. दो युवकों पर गैंगरेप का आरोप है. आरोपी फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश कर रही है.

“गोपालगंज में अब फिर डेढ़ साल की बच्ची से रेप”



NDA राज में बिहार की बच्चियाँ एकदम असुरक्षित है। समूचे बिहार के लिए ये “आपातकालीन परिस्थिति” है। सत्ता संरक्षित प्रतिदिन होने वाली ये आपराधिक घटनाएं असहनीय, पीड़ादायक, डरावनी और सिहरन पैदा करने वाली है।



— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) January 27, 2026

तेजस्वी का नीतीश सरकार पर निशाना

बिहार में अपराधों को लेकर विपक्ष ने नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है. गोपालगंज की घटना पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, "NDA राज में बिहार की बच्चियां एकदम असुरक्षित हैं. समूचे बिहार के लिए ये “आपातकालीन परिस्थिति” है. सत्ता संरक्षित प्रतिदिन होने वाली ये आपराधिक घटनाएं असहनीय, पीड़ादायक, डरावनी और सिहरन पैदा करने वाली हैं."

10 दिन में सजा दिलाएंगेः एसपी

गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं. घटनास्थल पर कई सबूत मिले हैं. बायोलॉजिकल सैंपल भी इकट्ठा किए गए हैं. केस की जांच पूरी कर ली गई है. उन्होंने कहा कि हम आरोपी को दस दिन के अंदर सजा दिलाएंगे.

