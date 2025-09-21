विज्ञापन
विशेष लिंक

बाहुबली रीतलाल पर ही भरोसा जताएगी RJD या नए चेहरे को मिलेगा मौका? दानापुर सीट का समीकरण

दानापुर की गलियों से लेकर गांव की चौपाल तक हर जगह राजद उम्‍मीदवार को लेकर चर्चा तेज है. एक तरफ रीतलाल यादव हैं जो 2020 में इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं. वहीं दूसरी तरफ केडी यादव, दिना यादव, मनोज यादव, दीनानाथ यादव और महिला प्रत्याशी डॉ. अनु कुमारी भी दावेदारी जता रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
बाहुबली रीतलाल पर ही भरोसा जताएगी RJD या नए चेहरे को मिलेगा मौका? दानापुर सीट का समीकरण
  • बिहार की दानापुर सीट भी सबसे हॉट सीटों में से एक है. इस सीट से राजद नेता और बाहुबली रीतलाल यादव विधायक हैं.
  • रीतलाल यादव रंगदारी मांगने के मामले में जेल में हैं और दानापुर से राजद प्रत्‍याशी को लेकर सस्पेंस बरकरार है.
  • इस सीट से केडी यादव, दिना यादव, मनोज यादव, दीनानाथ यादव और डॉ. अनु कुमारी भी राजद से दावेदारी कर रहे हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
दानापुर (बिहार):

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्‍न पार्टियों के नेता टिकट को लेकर अपनी दावेदारी जता रहे हैं. साथ ही इन चुनावों में कुछ सीटें बेहद हॉट बनी हुई हैं और इनमें टिकट के दावेदारों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. पटना जिले की दानापुर विधानसभा सीट भी सबसे हॉट सीटों में से एक है. इस सीट से राजद नेता और बाहुबली रीतलाल यादव विधायक हैं. रीतलाल यादव रंगदारी मांगने के मामले में जेल में बंद हैं और दानापुर सीट से राजद प्रत्‍याशी को लेकर सस्पेंस बरकरार है. ऐसे में सवाल एक ही है कि क्‍या पार्टी अपने बाहुबली नेता रीतलाल यादव पर दोबारा भरोसा जताएगी या फिर किसी नए चेहरे को मौका मिलेगा? 

दानापुर की गलियों से लेकर गांव की चौपाल तक हर जगह राजद उम्‍मीदवार को लेकर चर्चा तेज है. एक तरफ रीतलाल यादव हैं जो 2020 में इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं. वहीं दूसरी तरफ दावेदारी में केडी यादव, दिना यादव, मनोज यादव, दीनानाथ यादव और महिला प्रत्याशी डॉ. अनु कुमारी भी प्रमुख हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: IANS

पिछले दो चुनावों में ऐसा था दानापुर का परिणाम

  • 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर रीतलाल यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार रहते कड़ी टक्कर दी थी. उस समय इस सीट पर राजद को शिकस्त मिली थी और बीजेपी ने जीत का परचम फहराया था. 
  • 2020 में आरजेडी ने निर्दलीय एमएलसी रहे रीतलाल यादव पर भरोसा जताया और उन्होंने  भाजपा को हराकर सीट अपने नाम कर ली. 
Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: IANS

राजद उम्‍मीदवार कौन? क्‍या कहते हैं दानापुर के लोग 

इस बार चुनावी समीकरण बदल चुके हैं. पार्टी का एक तबका मानता है कि बाहुबली छवि अब नुकसान भी पहुंचा सकती है. वहीं समर्थकों का कहना है कि रीतलाल का दबदबा ही जीत की गारंटी है. 

कुछ लोगों का कहना है कि रीतलाल यादव ने इलाके में काम कराया है. टिकट किसी और को मिला तो पार्टी को यहां से हार का मुंह देखना पड़ेगा. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बदलाव होना चाहिए. पार्टी को नए और साफ छवि वाले नेता को उतारना चाहिए. साथ ही कुछ लोग महिला उम्‍मीदवार की भी वकालत कर रहे हैं. उनका मानना है कि महिला उम्मीदवार आईं तो दानापुर की राजनीति में नई शुरुआत होगी. 

रीतलाल यादव के खिलाफ जाती हैं ये बातेंं

दानापुर में राजद टिकट की बाजी अधर में लटकी है. अगर रीतलाल मैदान में उतरे तो मुकाबला पुराने अंदाज में होगा और अगर आरजेडी ने नया दांव चला तो राजनीति में बड़ा मोड़ देखने को मिल सकता है. हालांकि रीतलाल यादव के खिलाफ कई चीजे हैं, जो खिलाफ जा सकती हैं. रीतलाल यादव लोकसभा में लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती को मदद पहुंचने में पीछे रहे थे. साथ ही उनकी बाहुबली और आपराधिक छवि भी खिलाफ जा सकती है.  

ऐसे में सवाल है कि क्‍या दानापुर से आरजेडी अपने बाहुबली चेहरे को दोहराएगी या फिर किसी नए उम्मीदवार पर दांव लगाएगी. यह पार्टी हाईकमान को तय करना है. हालांकि इतना तय है कि इसने दानापुर की सियासी पारा जरूर बढ़ा दिया है. 

(दानापुर से गौरव कुमार की रिपोर्ट)
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar, Bihar Assembly Elections, Danapur Seat
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com