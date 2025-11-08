दो-दो बार BJP सांसद रवि किशन संग दिखे तेज प्रताप यादव, ये महज कोई संयोग है या फिर प्रयोग

बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है. चुनावी मौसम में राजनेताओं का आपस में मिलना-जुलना भी खूब हो रहा है. लेकिन इस बीच बिहार के चुनावी मौसम में एक तस्वीर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा रही है. दरअसल पटना एयरपोर्ट पर जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, लगातार दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन के साथ नजर आए. यहां दोनों नेताओं के बीच की सहजता और गर्मजोशी ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि लगातार दूसरे दिन एयरपोर्ट पर साथ दिखना महज कोई इत्तेफाक है या फिर चुनाव बाद किसी नए राजनीतिक समीकरण की तैयारी?

तेज प्रताप बोले — 'जो रोजगार देगा, हम उसके साथ जाएंगे'

बीजेपी सांसद रवि किशन और तेज प्रताप यादव की दूसरी मुलाकात जब सुर्खियां बटोर रही है तब तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह सिर्फ एक संयोग है कि मैं रवि किशन जी से लगातार दो दिन मिल रहा हूं... हर हर महादेव. लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि चुनाव के बाद जो गठबंधन बेरोजगारी हटाने और विकास का वादा करेगा, वह उसी का समर्थन करेंगे. रवि किशन ने भी तेज प्रताप की तारीफ करते हुए कहा कि तेज प्रताप दिलवाले इंसान हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं. महादेव के भक्तों के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले हैं.

राजद से रिश्ते खत्म, तेजस्वी पर सीधा हमला

इस बीच NDTV से हुई खास बातचीत में तेज प्रताप यादव ने दो-टूक कहा कि अब वो राजद में कभी वापस नहीं जाएंगे. तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव ने मेरा अपमान किया है. अब मैं अपने जीवन में कभी भी राजद में वापस नहीं जाऊंगा. जनशक्ति जनता दल के नेता ने यह भी कहा कि उनका भाई तेजस्वी से रिश्ता अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है. तेज प्रताप ने कहा कि इस जंग की शुरुआत तेजस्वी ने की. तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी ने महुआ में मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार किया. मैंने भी राघोपुर में चुनाव प्रचार किया. मालूम हो कि तेजस्वी यादव वैशाली जिले की राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में हैं. जहां तेज प्रताप की पार्टी से भी उम्मीदवार खड़े हैं. बीते दिनों तेज प्रताप ने राघोपुर में अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए जनसभा की थी.

तेज प्रताप का नया राजनीतिक सफर

राजद और परिवार से अलग होकर तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल (JJD) बनाई है और इस बार महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. उनकी पार्टी के कई उम्मीदवार अलग-अलग सीटों से मैदान में हैं. यह चुनाव तेज प्रताप के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगा. तेज प्रताप की की परिवार से दूरी और राजनीतिक स्थिति, रवि किशन से मेल-मुलाकात ने अटकलों को हवा दे दी है कि चुनाव के बाद वह एनडीए का साथ पकड़ सकते हैं. हालांकि उन्होंने इसे सिर्फ एक सौहार्दपूर्ण संयोग बताया है, लेकिन राजनीति में संयोग भी कई बार प्रयोग बन जाते हैं.

