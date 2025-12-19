Ind vs SA 5Th T20i: पांड्या नहीं गन ऑलराउंडर बोलिए! ये आंकड़े तूफानी हैं, विश्व कप से पहले USP ने टीमों को किया पसीने-पसीने

विज्ञापन
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच टी20 मैचों की सीरीज के आखिरी और पांचवें मुकाबले में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जिसने भी हार्दिक के बल्ले का अंदाज देखा, उसने दांत तले उंगली दबा ली. फैंस के मुंह से यही निकला क्या गन ऑलराउंडर है! वास्तव में पल विशेष के भीतर हार्दिक पांड्या का बल्ला दक्षिण अफ्रीकी बॉलरों के लिए गन बन गया! चाहे जमीं और या आसमान, पांड्या बल्ले से ऐसी 'हवाई फायरिंग' कर रहे थे कि पूरा क्रिकेट जगत मदहोश हो गया. और सिर्फ 25 गेंदों पर 5 चौकों और इतने ही छ्कोकं से हार्दिक पांड्या ने 63 रन की ऐसी पारी खेली, जिसने अगले साल खेले जाने वाले टी20 विश्व कप से पहले ही विरोधी टीम के होश उड़ा दिए हैं. जिस किसी की भी नजर सीरीज में पांड्या के आंकड़ों पर जा रही है, वही वाह पांड्या वाह! बोलने को मजबूर हो रहा है. 

आंकड़े बहुत ही बवाली हैं!

विश्व कप से पहले हार्दिक ने अपने बल्ले रूपी छुरे की धार को जिस स्तर पर पहुंचा दिया है, उससे सामने वाली टीमों की आंखें बुरी तरह चौंधिया गई हैं. नंबर पांच पर कोई बल्लेबाज क्रीज पर उतरकर ऐसा भी हाल कर सकता है, यह सोचकर ही विरोधी टीमों की कंपकंपी छूट रही है! सीरीज में कुल मिलाकर हार्दिक ने 4 मैचों की इतनी ही पारियों में कुल स्कोर 142 करते हुए औसत को 71.00 पर पहुंचा दिया. लेकिन इससे भी ऊपर जिस बात ने विरोधियों और बॉलरों को पसीने-पसीने किया है, वह पांड्या की यूएसपी बन चुकी है. 

इस USP (खास बात, यूनिक सेलिंग प्वाइंट) का जवाब नहीं !

टीम इंडिया को नंबर-5 और पर मानो हार्दिक 2.O मिला है, जिसने फिनिशर रिंकू सिंह या बाकी किसी और बल्लेबाज की चर्चा को खत्म कर दिया है. और यह बात उनकी यूएसी बन चुके स्ट्राइकरेट 186.84 में साफ दिखाती है, जो दोनों ही टीमों में सभी बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट हैं. नंबर पांच पर आकर ऐस स्ट्राइक-रेट निकालना कोई मामूली बात नहीं है. और न ही मामूली हवाई छक्के लगाना होता है क्योंकि ये छक्के पेसर के खिलाफ लगाने होते हैं. इसी यूएसी का एक आयाम यह है कि पांड्या दोनों ही टीमों में सबसे ज्यादा छक्के (10) जड़ने वाले बल्लेबाज भी रहे. दूसरे नंबर पर क्विंटन डिकॉक (8) आते हैं. और हां यह भी न भूलें कि आखिरी मैच से पहले तक पांड्या ने फेंके 8 ओवरों में 2 विकेट भी चटकाए हैं. इस समय तो दुनिया में टी20 में दूसरा ऐसा ऑलराउंडर दिख नहीं रहा! बस इसी यूएसपी ने विरोधियों को पसीने-पसीने किए हुआ है!
 


 

