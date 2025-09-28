विज्ञापन
गलती हुई, जो दो बार साथ ले लिया था...सीएम नीतीश कुमार अब RJD पर क्या कह गए

सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति बेहद खराब थी. लोग शाम को घर से निकलने में डरते थे, लेकिन पिछले 20 सालों में बिहार ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है.

बिहार सीएम नीतीश कुमार
  • CM नीतीश कुमार ने RJD के साथ 2 बार सरकार बनाने को अपनी गलती बताते हुए अब गठबंधन से दूरी बनाई है
  • गोपालगंज में 1566 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया
  • 2005 से पहले बिहार की खराब स्थिति का जिक्र करते हुए नीतीश ने पिछले 20 वर्षों में विकास की उपलब्धियां गिनाईं
गोपालगंज:

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद पर हमला बोला है. पहले दो बार राजद के साथ सरकार बनाने पर नीतीश कुमार ने कहा कि उस समय हमसे गलती हो गई थी, अब इधर-उधर नहीं करेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को गोपालगंज जिले में 1566 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की. उन्होंने 1295 करोड़ रुपए की लागत से 124 योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 289 करोड़ रुपए की लागत से 61 योजनाओं का उद्घाटन किया.

पहले कुछ नहीं था, चीजें गड़बड़ थीं...

सीएम नीतीश कुमार ने राजद पर हमला बोलते हुए कहा, "पहले कुछ नहीं था, चीजें गड़बड़ थीं. इसलिए इसे याद रखें. पहले यहां-वहां काम हो रहा था, और अब वे कई जगहों पर कुछ चीजें कर रहे हैं. आप जानते हैं कि गलती हुई थी, कुछ लोगों ने डेढ़ साल तक कुछ चीजों को हल्के में लिया, दो बार. बाद में मैंने उन्हें दोनों बार हटा दिया. उसके बाद, मैंने कहा कि अब से यहां-वहां कुछ नहीं किया जाएगा. जो शुरू से था, वह हमेशा रहेगा."

2005 से पहले बेहद खराब थी बिहार की स्थिति

सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति बेहद खराब थी. लोग शाम को घर से निकलने में डरते थे, लेकिन पिछले 20 सालों में बिहार ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है. उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में अब तक 5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई. स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई नए मेडिकल कॉलेज खोले गए. आम जनता को राहत देते हुए 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त की गई. वहीं, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी और महिलाओं को रोजगार देने पर भी सरकार ने जोर दिया.

नीतीश कुमार ने की पीएम मोदी की तारीफ

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार पुलिस में जितनी महिलाओं की संख्या है, उतनी पूरे भारत के किसी भी राज्य में नहीं है. उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए बराबरी से काम किया है. मुस्लिम समुदाय के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी की गई तो मंदिरों की चाहरदीवारी भी बनवाई गई. पहले हिंदू-मुस्लिम के नाम पर राजनीति होती थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया है." मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री बिहार के विकास में काफी मदद कर रहे हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
