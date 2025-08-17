विज्ञापन
विशेष लिंक

लागल-लागल झुलनिया में धक्का... फिर से पुराने रौब में दिखे लालू; खिले राहुल-तेजस्वी के चेहरे, VIDEO

रविवार को सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत के मौके पर सभा को संबोधित करते हुए लालू यादव अपने पुराने अंदाज में नजर आए. उन्होंने भाजपा का उखाड़ फेंकने का आवाह्न किया.

Read Time: 3 mins
Share
लागल-लागल झुलनिया में धक्का... फिर से पुराने रौब में दिखे लालू; खिले राहुल-तेजस्वी के चेहरे, VIDEO
सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत से पहले सभा में राहुल गांधी के साथ लालू यादव.
  • लालू यादव ने सासाराम में आयोजित जनसभा में भाजपा को उखाड़ फेंकने और लोकतंत्र मजबूत करने का आह्वान किया.
  • उन्होंने अपने पुराने अंदाज में भाषण देते हुए लालू ने भीड़ का उत्साह बढ़ाया और सभी को एकजुट रहने की प्रेरणा दी.
  • कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि वे चुनाव नहीं बल्कि संविधान व लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
सासाराम (बिहार):

Voter Adhikaar Yatra: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू यादव रविवार को अपने पुराने अंदाज में दिखे. इंडिया ब्लॉक की 'वोटर अधिकार यात्रा' से पहले सासाराम में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा को भगाने का आह्वान करते हुए कहा कि अब भाजपा को नहीं आने देना है. इंडिया' ब्लॉक की ‘वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत के मौके पर सासाराम में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा, "सभी लोग एक हो जाइए. राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और हम सबको एकजुट होकर भाजपा को उखाड़ फेंकना है. लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए." उन्होंने इस दौरान अपनी पुरानी एक कहावत भी कही.

पुराने अंदाज में नजर आए लालू

इस दौरान लालू यादव ने अपने चिर-परिचित अंदाज में लागल-लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चलल... भी कहा. लालू के ये कहने से वहां मौजूद भारी भीड़ शोर करते हुए उनका उत्साह बढ़ाने लगी. लालू का सक्रियता देख तेजस्वी, राहुल सहित विपक्षी नेताओं के चेहरे भी खिल उठे. इसका वीडियो खुद बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया है. देखें वीडियो-

खरगे बोले- हम सिर्फ चुनाव नहीं लोकतंत्र के लिए लड़ रहे

इधर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं. संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं. वोट की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं. ये वोट काट-काटकर अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं. ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है. उन्होंने उपस्थित लोगों से मजबूती के साथ गठबंधन के लोगों के साथ रहने की अपील करते हुए कहा कि सरकार जरूर बदलेगी.

खरगे ने चुनाव आयोग पर भाजपा का एजेंट होने का आरोप लगाया

खरगे ने चुनाव आयोग पर भाजपा का एजेंट होने का आरोप लगाया. उन्होंने भाजपा-आरएसएस को गरीबों, युवाओं और महिलाओं के लिए बहुत खतरनाक बताते हुए कहा कि आरएसएस महिलाओं के लिए वोटिंग अधिकार नहीं चाहती थी. भाजपा के लोग हर बात पर तंग कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि आरएसएस वाले आजादी के खिलाफ थे. उन्होंने कहा कि बिहार के लोग पहले भी क्रांति करते रहे हैं. एक बार फिर उन्होंने लोगों से वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आह्वान किया. आज बिहार के 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए.

यह भी पढ़ें - राहुल के हाथ में कमान, ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी... बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' की तस्वीरों से साफ है संदेश

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Voter Adhikaar Yatra, Lalu Prasad Yadav, Lalu Prasad Yadav News, Lalu Prasad Yadav Video, Sasaram
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com