रोहिणी आचार्य से लेकर मीसा भारती तक, लालू यादव ने इन दिलचस्प चीजों पर रखे बेटियों के नाम

Lalu Prasad Yadav Daughters: बिहार चुनाव में करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में विवाद बढ़ गया है. लालू यादव और राबड़ी देवी की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और परिवार से रिश्ता तोड़ने की बात की है. बड़े भाई तेज प्रताप यादव पहले से ही फैमिली से बाहर चल रहे हैं. इस बार चुनाव में अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ चुके हैं. देश की राजनीति के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव अपने अंदाज के लिए काफी चर्चित रहे हैं. उनकी फैमिली की कहानी भी काफी दिलचस्प है. लालू यादव की 7 बेटियां और दो बेटे हैं. सबसे खास बात की उन्होंने अपनी बेटियों के कई नाम जिंदगी की कई घटनाओं, कानूनी लड़ाइयों और संघर्षों से जोड़कर रखे हैं. चलिए जानते हैं उनकी सातों बेटियों के नाम और उनके बारें में..

1. मीसा भारती

लालू की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती (49) सिर्फ अपने राजनीतिक रोल के लिए नहीं, बल्कि अपने नाम के लिए भी चर्चा में रहती हैं. उनका नाम MISA (Maintenance of Internal Security Act) से लिया गया है. वही कानून, जिसके तहत इमरजेंसी के दौरान लालू यादव को जेल में डाला गया था. मीसा MBBS कर चुकी हैं और राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं. वह बिहार की राजनीति में एक मजबूत चेहरा मानी जाती हैं.

2. रोहिणी आचार्य

दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य (46) भी MBBS बैकग्राउंड से हैं और सिंगापुर में रहती हैं. इन दिनों परिवार से रिश्ता तोड़कर सुर्खियों में हैं. लालू को किडनी देने के बाद वे देशभर में सुर्खियों में आ गईं. उन्होंने इसे बस शरीर का एक छोटा हिस्सा कहा था, लेकिन इस कदम ने उन्हें जनता के दिलों में जगह दे दी. जब रोहिणी का जन्म हुआ, ज्योतिषियों ने बताया कि वह रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुई हैं, जिसे परिवार में शांति, सौम्यता और मजबूती का प्रतीक माना जाता है. इसी वजह से उनका नाम रोहिणी रखा गया, ताकि नक्षत्र का शुभ असर उनके जीवन और परिवार पर बना रहे. जन्म के समय अस्पताल में डॉक्टर ने मजाक में कहा कि फीस की जगह बच्ची के नाम के साथ उनका नाम जोड़ दें. लालू यादव ने बात मान ली और इस तरह रोहिणी के नाम में आचार्य सरनेम जुड़ गया.

3. चंदा सिंह

लालू यादव की तीसरी बेटी चंदा सिंह लाइमलाइट से दूर रहती हैं. उनकी शादी पायलट विक्रम सिंह से हुई है. आमतौर पर राजनीतिक या सोशल चर्चाओं से दूर रहती हैं.

4. रागिनी यादव

रागिनी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन बीच में छोड़ दी. उनकी शादी समाजवादी पार्टी के नेता राहुल यादव से हुई है. जिनका परिवार समाजवादी राजनीति से जुड़ा हुआ है.

5. हेमा यादव

हेमा के बारे में ज्यादा पब्लिक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन माना जाता है कि वो बीटेक बैकग्राउंड से हैं. उनकी शादी विनीत यादव से हुई है. वह भी लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं.

6. अनुष्का राव

अनुष्का को घर में धन्नू भी कहा जाता है. वह लालू यादव की छठवीं बेटी हैं. इंटीरियर डिजाइन और लॉ की पढ़ाई कर चुकी हैं. वे हरियाणा के राजनीतिक परिवार से जुड़े चिरंजीव राव की पत्नी हैं. चिरंजीवी के पिता अजय यादव हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं. चिरंजीव राव रेवाड़ी से विधायक हैं और प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं.

7. राजलक्ष्मी यादव

लालू यादव और राबड़ी देवी की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी की पढ़ाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हुई है. उनकी शादी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव से हुई है. वह समाजवादी पार्टी के नेता हैं.