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'एक खून माफ होता तो ज्ञानेश कुमार को गोली मार देता', CEC पर मुकेश सहनी का विवादित बयान

चुनाव आयुक्तों में मतभेद को लेकर सामने आई जानकारी के बाद निर्वाचन आयोग पर कई आरोप लगे हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्षी दलों के निशाने पर हैं.

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'एक खून माफ होता तो ज्ञानेश कुमार को गोली मार देता', CEC पर मुकेश सहनी का विवादित बयान
VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी.
पटना:

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लग रहे आरोपों के बीच विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी का एक विवादित बयान सामने आया है. वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा- अगर एक खून माफ होता तो मैं ज्ञानेश को गोली मार देता. उन्होंने यह भी कहा कि यह छूटेंगे नहीं, 29 में राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी. यह पहला आदमी होंगे जो जेल जाएंगे.

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