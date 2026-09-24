'एक खून माफ होता तो ज्ञानेश कुमार को गोली मार देता', CEC पर मुकेश सहनी का विवादित बयान

VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी.
पटना:
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लग रहे आरोपों के बीच विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी का एक विवादित बयान सामने आया है. वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा- अगर एक खून माफ होता तो मैं ज्ञानेश को गोली मार देता. उन्होंने यह भी कहा कि यह छूटेंगे नहीं, 29 में राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी. यह पहला आदमी होंगे जो जेल जाएंगे.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लग रहे आरोपों के बीच विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी का एक विवादित बयान सामने आया है. वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा- अगर एक खून माफ होता तो मैं ज्ञानेश को गोली मार देता. उन्होंने यह भी कहा कि यह छूटेंगे नहीं, 29 में राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी. यह पहला आदमी होंगे जो जेल जाएंगे.
खबर अपडेट की जा रही है.
पूरी स्टोरी पढ़ें
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
Gyanesh Kumar, CEC Gyanesh Kumar, Mukesh Sahni, Vikassheel Insaan Party, Election Commission