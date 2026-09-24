'एक खून माफ होता तो ज्ञानेश कुमार को गोली मार देता', CEC पर मुकेश सहनी का विवादित बयान

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लग रहे आरोपों के बीच विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी का एक विवादित बयान सामने आया है. वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा- अगर एक खून माफ होता तो मैं ज्ञानेश को गोली मार देता. उन्होंने यह भी कहा कि यह छूटेंगे नहीं, 29 में राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी. यह पहला आदमी होंगे जो जेल जाएंगे.



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