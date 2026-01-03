'गिरधारी को पकड़कर लाने वाले को 10 लाख का इनाम', BJP नेता के बयान पर आईपी गुप्ता का बड़ा ऐलान, जानें पूरा मामला

उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी साहू के बयान पर बिहार में बवाल मचा है. गिरधारी का बयान वायरल होते ही बिहार में लोगों की भौहें तन गईं. आईआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और गिरधारी साहू को पकड़कर बिहार लाने वाले को 10 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा कर दी.

दरअसल उत्तराखंड के भाजपा नेता गिरधारी साहू ने वहां एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच से कह दिया था कि बिहार में 20 से 25 हजार रुपये में आसानी से लड़कियां मिल जाती हैं.

गिरधारी के इस बयान पर आईपी गुप्ता ने कहा कि पूरे बिहार की महिलाओं के लिए इससे बड़ी अपमानजनक बात नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि वे इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि बिहार की महिलाओं के प्रति अमर्यादित टिप्पणी करने वाले को पकड़कर लाने वाले को वो 10 लाख रुपये का इनाम देंगे. चाहे उसे पकड़कर लाने वाला कोई आम इंसान हो या फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई पुलिसकर्मी ही क्यों न हो.

विधायक ने कहा कि यह सिर्फ बिहार की महिलाओं की ही बात नहीं है. महिला तो महिला होती है. चाहे वह बिहार की हो या बंगाल की या फिर महाराष्ट्र की. भारत में महिलाओं का सर्वोच्च स्थान है. वह सृष्टि की जननी है. उनके विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि माफी मांगने से ऐसी बातें खत्म नहीं होती हैं. ऐसे लोगों को सजा मिलना ही चाहिए.

बिहार महिला आयोग ने सीएम धामी को पत्र लिखा

इससे पहले बिहार राज्य महिला आयोग ने भी बिहार की महिलाओं के खिलाफ की गई इस आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी का स्वतः संज्ञान लिया. आयोग ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है. आयोग की अध्यक्ष अप्सरा द्वारा जारी पत्र में उत्तराखंड की महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू द्वारा दिए गए बयान की निंदा की है.

आयोग ने इस टिप्पणी को "बेहद शर्मनाक, निंदनीय और अपमानजनक" बताते हुए कहा कि बिहार की लड़कियों को लेकर दिया गया बयान उनकी गरिमा, आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है. यह टिप्पणी घोर महिला-विरोधी और घृणास्पद मानसिकता को दर्शाती है और इससे बिहार भर की महिलाओं की भावनाएं आहत हुई हैं.

ये भी पढ़ें: '20-25 हजार में लड़कियां...' वाले बयान पर बिहार महिला आयोग ने उत्तराखंड के मंत्री के पति को दिया अल्टीमेटम