पति से रोजाना होता था झगड़ा, कमरे में बंद कर लगा दी आग... कटिहार का ये मामला आपको हैरान कर देगा

बिहार के कटिहार से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शख्स को उसकी पत्नी ने कमरे में बंद कर उसमें आग लगा दी. घर में आग लगने की जानकारी जब आसपास के लोगों को हुई तो आनन-फानन में फायर ब्रिगेड को बुलाया गया. किसी तरह से पड़ोसियों ने घर का दरवाया तोड़कर अंदर घायल पड़े शख्स को बाहर निकाला और बाद में उसे अस्पताल में भर्ती करावाया. आरोपी पत्नी पर किसी को शक ना हो इसके लिए उसने अपने ऊपर पानी डाल लिया. उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वो भी इस आग में झुलस गई है. इस पूरे मामले की जांच अब पुलिस कर रही है. पुलिस ने घायल शख्स की पहचान पंकज के रूप में की है. जबकि आरोपी पत्नी की पहचान कल्याणी देवी के रूप में की गई है.

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि पति-पत्नी के बीच रोजाना झगड़ा होता था. इसी रोजाना के झगड़े से तंग आकर आरोपी पत्नी ने अपने पति को पहले कमरे में बंद किया और फिर उस कमरे में आग लगा दी. लपटें इतनी भयानक थीं कि दमकल को बुलाना पड़ा और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया लेकिन तब तक घर का पूरा सामान राख हो चुका था.

कहानी यहीं खत्म नहीं होती है. स्थानीय लोगों के मुताबिक पति-पत्नी के बीच कई दिनों से झगड़ा चल रहा था और चार दिन पहले तो कल्याणी ने सड़क पर ही अपने पति को पीट दिया था.शिकायत भी पुलिस तक पहुंची थी, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये लड़ाई आग की भेंट चढ़ जाएगी. फिलहाल कल्याणी देवी पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है.पंकज अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं.