बिहार के मुंगेर में पुलिस क्‍यूआरटी पर बरसे ईंट-पत्‍थर, शराब माफिया के हमले में तीन जवान घायल

मुंगेर जिले के नयारामनगर थाना इलाके के कन्हैयाचक पाटम रघुनाथटोला में शनिवार की शाम उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब शराब कारोबारी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर शराब माफिया ने हमला कर दिया.

बिहार के मुंगेर में पुलिस क्‍यूआरटी पर बरसे ईंट-पत्‍थर, शराब माफिया के हमले में तीन जवान घायल
  • मुंगेर जिले के नयारामनगर में शराब माफिया ने पुलिस टीम पर ईंट पत्थर से हमला किया जिसमें तीन जवान घायल हो गए.
  • पुलिस की QRT अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी के दौरान हमले का शिकार हुई और एक राइफल छीने जाने की चर्चा है.
  • कई थानों की पुलिस ने गांव की घेराबंदी कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की है.
मुंगेर:

बिहार के मुंगेर जिले में शराब कारोबारी को पकड़ने के लिए पहुंची पुलिस की टीम पर शराब माफिया ने ईंट और पत्‍थर से हमला कर दिया. इस हमले में क्‍यूआरटी के तीन जवान घायल हो गए. साथ ही एक जवान से राइफल छीने जाने की भी चर्चा है. हालांकि इसकी अभी तक वरिष्‍ठ अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है. इस हमले के बाद कई थानों की पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी और आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है.

मुंगेर जिले के नयारामनगर थाना इलाके के पाटम पश्चिमी पंचायत के कन्हैयाचक पाटम रघुनाथटोला में शनिवार की शाम उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब शराब कारोबारी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर शराब माफिया ने हमला कर दिया. इस हमले में क्यूआरटी टीम में शामिल तीन पुलिस जवान आंशिक रूप से घायल हो गए. हमले के दौरान एक क्यूआरटी जवान की सरकारी राइफल छीने जाने की भी चर्चा है, हालांकि इसकी पुलिस के वरिष्‍ठ अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है.

गुप्‍त सूचना मिलने के बाद की गई थी कार्रवाई

बताया जा रहा है कि नयारामनगर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है. सूचना के आधार पर गश्ती पुलिस क्यूआरटी के साथ एक घर में छापेमारी के लिए पहुंची थी. इसी दौरान शराब माफिया ने पुलिस की टीम पर ईंट-पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें तीन जवान घायल हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में नयारामनगर, मुफस्सिल, सफियासराय, कासिम बाजार, कोतवाली, पूरबसराय और वासुदेवपुर थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल ने पूरे गांव की घेराबंदी कर देर रात तक छापेमारी अभियान चलाया. इस दौरान गांव में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश और निकास पर रोक लगा दी गई.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी

उल्लेखनीय है कि यह इलाका पूर्व में नक्सल प्रभावित भी रहा है. हालांकि देर रात तक न तो किसी आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी और न ही कथित रूप से छीनी गई सरकारी राइफल बरामद की गई. एसपी सैयद इमरान मसूद ने फोन पर बताया कि शराब माफिया को पकड़ने के दौरान पुलिस से झड़प की सूचना मिली है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. एसपी ने राइफल लूटने की खबर की पुष्टि अभी नहीं की है. साथ ही बताया कि आवश्यक इनपुट मिलने के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी. हालांकि कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है.

