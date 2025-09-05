मेरा मामा कंस... 19 पन्ने का सुसाइड नोट लिखकर भांजे ने लगा ली फांसी, सामने आई ये कहानी

बिहार के नालंदा जिले में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक की सुसाइड के पीछे जो वजह सामने आई, उसने मामा-भांजे के रिश्ते पर सवाल उठा दिए. युवक ने सुसाइड नोट में अपने मामा को कंस मामा कहा और बताया कि मामा 60 लाख रुपए लेकर फरार हो गए. अब पैसे के लिए लोग मुझे परेशान कर रहे हैं. दरअसल यह मामला नालंदा के बिहारशरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र के भैंसासुर मोहल्ले की है. यहां शुक्रवार की रात 3 बजे घर के कमरे में फांसी के फंदे से झूलता हुआ एक व्यक्ति का शव मिला.



शव की पहचान सरमेरा थाना क्षेत्र के बृन्दावन गांव निवासी भोला पासवान के 35 वर्षीय पुत्र सुजीत कुमार के रूप में की गई. मृतक के परिवार ने बताया रात में अपनी पत्नी और बेटी से वीडियो कॉल के माध्यम से बात हुई थी उस बक्त सबकुछ ठीक था.

19 पन्ने के सुसाइड नोट में मामा को बताया 'कंस'

फिर अचानक फोन आया फांसी पर लटके है. जब परिवार के लोग पहुचे तो कमरा का दरवाजा खुला हुआ था और सुजीत का शव पंखे से लटका था. सुजीत के कमरे से 19 पन्ने का एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने अपने मामा को कंस मामा के नाम से संबोधन लिखा है. बताया गया कि मृतक ने नालंदा में एक घर खरीदने के लिए मामा को 60 लाख दिया था.

पत्नी लखीसराय में टीचर, उनके पे-स्लीप से लोन लेने की थी तैयारी

मगर मामा रुपये लेकर फरार हो गया था. जिस कारण घर खरीदने के लिए 25 लाख का लोन लिया और कुछ लोगों से कर्ज भी लिया. कर्जदारों का बकाया रुपया लौटने के लिए पत्नी के नाम पर लोन के लिए फ्रॉम भरने की प्रक्रिया चल रहा था. पत्नी लखीसराय में प्रधान शिक्षिका है तो उनके पे-स्लीप पर लोन के लिए अप्लाई करने वाले थे.



मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस राज को खोलने के लिए लहेरी थाना की पुलिस सभी बिंदू पर जांच शुरू कर दी है. परिवार के ओर से लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.