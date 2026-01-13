समस्तीपुर जंक्शन पर बड़ा हादसा टला, चलती ट्रेन में फंसा हाइड्रेंट पाइप, चिंगारी निकली तो मची अफरातफरी

बिहार के समस्तीपुर जंक्शन पर सोमवार की देर रात एक भीषण हादसा होते-होते बाल-बाल बच गया. प्लेटफॉर्म पर असुरक्षित रूप से रखा हाइड्रेंट पाइप चलती ट्रेन में फंस गया. हालांकि इस दौरान जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ. घटना का पता चलते ही लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी. इस घटना को समस्तीपुर मंडल रेल प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए कुछ कर्मियों पर कार्रवाई भी की गई है. इस दौरान करीब दो घंटे से अधिक समय तक ट्रेन स्टेशन पर ही खड़ी रही.

जानकारी के अनुसार, समस्तीपुर जंक्शन पर सोमवार की रात करीब 11 बजे ट्रेन संख्या 13032 जयनगर–हावड़ा एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म संख्या-3 पर आने के दौरान मुजफ्फरपुर छोर पर तुरंत वाटरिंग कार्य के लिए रखा गया हाइड्रेंट पाइप लुढ़ककर ट्रेन के एक कोच में फंस गया. पाइप प्लेटफॉर्म और कोच के बीच जाम हो गया और करीब 140 मीटर तक ट्रेन के साथ घिसटता रहा, जिससे प्लेटफॉर्म की कोपिंग टाइल्स क्षतिग्रस्त हो गईं. इस दौरान निकल रही चिंगारी को देख यात्रियों में अफरातफरी मच गई. लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका, लेकिन तब तक ट्रेन काफी दूर तक जा चुकी थी.

गैस कटर की मदद से पाइप को काटकर हटाया

घटना की सूचना मिलते ही स्टेशन प्रबंधन और संबंधित तकनीकी विभाग हरकत में आए. गैस कटर की मदद से पाइप को काटकर हटाया गया. जांच में प्रभावित कोच के निचले हिस्से के लैवेटरी क्षेत्र को क्षति पहुंचने और पीछे के कोच का फुटबोर्ड मुड़ने की पुष्टि हुई है. आवश्यक मरम्मत और फिटनेस जांच के बाद ट्रेन को रात करीब 1 बजे आगे के लिए रवाना किया गया. एहतियात के तौर पर दो एस्कॉर्ट स्टाफ भी ट्रेन के साथ लगाए गए.

रेल प्रशासन ने संबंधित ठेकेदार पर लगाया जुर्माना

समस्तीपुर मंडल रेल प्रशासन ने इसे गंभीर सुरक्षा लापरवाही मानते हुए संबंधित ठेकेदार फर्म पर टेंडर शर्तों के तहत जुर्माना लगाया है. वहीं, कार्य की निगरानी कर रहे वरीय अनुभाग अभियंता (इंजीनियर) के खिलाफ रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. साथ ही, सभी हाइड्रेंट और पाइप को रनिंग लाइन से सुरक्षित दूरी पर रखने और मंडल के सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म उपकरणों की सुरक्षा समीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं.

यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं: डीआरएम

इस संबंध में समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्र ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. इस मामले में जिम्मेदार पाए गए कर्मचारियों और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

