वोटों की डकैती हो रही है, EC के मुंह पर चुप्पी क्यों...चुनाव धांधली के आरोपों पर तेजस्वी के तीखे सवाल

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए. तेजस्वी ने दावा किया कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग "वोट की डकैती" कर रहा है और लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है. तेजस्वी ने और भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिनमें बीजेपी नेताओं के दो-दो वोटर आईडी, फर्जी वोटर, और चुनावी अनियमितताओं के सबूत भी शामिल हैं. तेजस्वी ने SIR से जुड़े एक गंभीर मामले का जिक्र किया, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. उन्होंने दावा किया कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, उन्हें भी कोर्ट में पेश किया गया, जो अपने आप में एक गंभीर अपराध है. तेजस्वी ने कहा, "यह मामला बेहद गंभीर है और हम इसकी सारी खामियों को उजागर करेंगे."'

इशारे पर कर रहा वोट की डकैती

तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए काम करने का सीधा आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग हर पुरजोर तरीके से वोट की डकैती कर रहा है. जब हमने इसका खुलासा शुरू किया, तो भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद हो गई. आज तक चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ." उन्होंने दावा किया कि पहले बीजेपी विपक्ष को हराने के लिए जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब "चुनाव आयोग को आगे किया जा रहा है."तेजस्वी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी को 10 से अधिक सीटों पर हराया गया. उन्होंने साथ ही चंडीगढ़ मेयर चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बीजेपी के लोग पकड़े गए थे, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज तक हटा दिए गए.

विपक्ष के वोटों को कम करने की साजिश

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग केवल बीजेपी का सहयोग कर रहा है और विपक्ष के वोटों को कम करने की साजिश रच रहा है. तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर की मेयर और बीजेपी नेत्री निर्मला देवी का जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि निर्मला देवी के पास एक ही विधानसभा क्षेत्र के दो वोटर आईडी हैं, जिनके नंबर हैं REM 125197 और GSB1835164. इतना ही नहीं, उनकी उम्र भी दोनों आईडी में अलग-अलग है. तेजस्वी ने यह भी खुलासा किया कि निर्मला देवी के दो देवरों के पास भी दो-दो वोटर आईडी हैं. उन्होंने बीजेपी के गुजरात प्रभारी भीकू भाई का भी जिक्र किया, जिन्हें उन्होंने बिहार का वोटर बताया. तेजस्वी ने कहा, "गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं. भीकू भाई ने 2004 में गुजरात में वोट दिया था, और अब वे पटना के वोटर बन गए हैं. बिहार का चुनाव खत्म होने के बाद वे अपना नाम कटवाकर कहीं और वोटर बन जाएंगे."'

विजय सिन्हा पर भी सवाल, BLO गायब

तेजस्वी ने विजय सिन्हा पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा को एक जिले से नोटिस मिला है, लेकिन दोनों जिलों से नोटिस मिलना चाहिए था. तेजस्वी ने दावा किया कि अगर उनकी पार्टी ने विजय सिन्हा के बारे में खुलासा नहीं किया होता, उन्हें तो नोटिस भी नहीं मिलता. उन्होंने कहा, "विजय सिन्हा की BLO गायब है. नोटिस मिलने का मतलब है कि विजय सिन्हा बेईमान हैं."'तेजस्वी ने कहा कि उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में सारी दलीलें पेश की हैं और उन्हें इस मामले में इंसाफ की उम्मीद है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक भी वोटर का नाम गलत तरीके से काटा गया, तो यह सबसे बड़ा अपराध होगा. उन्होंने कहा, "जिन बीजेपी नेताओं के दो-दो वोटर आईडी हैं, वे अब BLO को ढूंढ रहे हैं."'तेजस्वी ने ऐलान किया कि 17 अगस्त से वह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनता के बीच जाएंगे और इन मुद्दों को उठाएंगे. उन्होंने कहा, "हम लोग यात्रा पर जा रहे हैं. जनता के बीच जाएंगे और देखेंगे कि माहौल क्या है." उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है और वह इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे.