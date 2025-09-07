नकलची सरकार... तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को अपनी योजना की कॉपी बताया

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई बिहार की महिलाओं को उद्योग में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को अपनी योजना की कॉपी बताया. उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को "नकलची सरकार" कहते हुए कहा कि यह हमारी बात की कॉपी कर रही है. मैंने "मां-बहन सम्मान योजना" की बात की थी, तब इन्होंने महिलाओं के लिए यह योजना लाई. तेजस्वी यादव ने कहा कि यह योजना केवल चुनाव तक ही लाभ देगी, जबकि मेरी योजना से हमेशा महिलाओं को लाभ मिलेगा. चुनाव के बाद इन्होंने इस योजना में अड़ंगा लगाने और समीक्षा करने की बात कही है.

चुनाव आयोग द्वारा देशभर में EVM की जांच (या एसआईआर) करने की बात पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार में क्या काम किया है? यहां मरे हुए लोगों को जिंदा दिखा दिया, जिंदा लोगों को मरा हुआ बता दिया. चुनाव आयोग ने बिहार में अच्छी "प्रैक्टिस" की है.

तेजस्वी ने कहा, "देखिए, एक बात स्पष्ट है कि नकलची सरकार है. इनके पास अपना खुद का कोई विजन नहीं है. ये सारे हम लोगों के बात को, हमलोगों के काम को लागू कर रहे हैं. इसलिए जनता कह दी है कि भई डुप्लीकेट सीएम नहीं चाहिए. ओरिजनल सीएम चाहिए. पेंशन की बात हम कहे थे. 20 साल से 400 रुपये से एक पैसा इन लोगों ने नहीं बढ़ाया. जब हमने कहा तब बढ़ाया. फ्री में बिजली देने की बात यही नीतीश कुमार जी, बोलते थे मुफ्त में बिजली नहीं दे सकते. डोमिसाइल की बात हो. हमने पहले ही कहा था ये लोग माई-बहन योजना का कॉपी करेंगे और कर रहे हैं. ये लोग इतने घबराए हुए हैं कि हमारे लोग जगह-जगह फॉर्म भरवा रहे हैं तो इनको आपत्ति हो रही है. बोल रहे हैं कि धांधली हो रही है. किस बात का धांधली. हमारी सरकार बनेगी तो चुनाव बाद हम देंगे. ये लोग तो चुनाव तक ही देंगे, उसके बाद लगा देंगे अडंगा...एगो लगाए हैं ना समीक्षा. तो ये लोग केवल ठगने का काम करते हैं."