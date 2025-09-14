बिहार दौरे से पहले PM मोदी पर तेजस्वी यादव का हमला, कहा- 'जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं'

PM मोदी के बिहार दौरे से ठीक पहले, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने उन पर तीखा हमला बोला है. तेजस्वी ने कहा कि मोदी जी कल बिहार में 'जुमलों की बारिश' करने आ रहे हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषणों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे सिर्फ घुसपैठियों की बात करते हैं, लेकिन गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चुप रहते हैं.

तेजस्वी ने पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर एक दिन पहले ही पूर्णिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (GMCH) की बदहाली की तस्वीरें भी साझा की थीं. उन्होंने कहा, "हम तो कहते हैं कि वह कल वहां (GMCH) चले जाएं और हमारे चाचा नीतीश जी को भी साथ ले जाएं."

भारत-पाकिस्तान मैच पर भी तंज

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर भी तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "मोदी जी कहते थे कि उनके रगों में सिंदूर दौड़ रहा था." तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि जिनके रगों में सिंदूर दौड़ता था, वही लोग अब पाकिस्तान के साथ मैच करवा रहे हैं. उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, "पाकिस्तान तो बीजेपी का पार्टनर है."

तेजस्वी ने आगे कहा कि भाजपा अपनी सुविधा के अनुसार पाकिस्तान के साथ अपने संबंध बदलती रहती है. उन्होंने कहा, "अपनी सहूलियत के हिसाब से सिंदूर दौड़ता है, कभी सीजफायर हो जाता है, कभी अटैक हो जाता है और खून और पानी बहना रुक जाता है."