संजय यादव के खिलाफ लालू परिवार के बाद RJD में भी बगावत, राबड़ी आवास के बाहर जमकर नारेबाजी

बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. पहले लालू परिवार में कलह सामने आई, जब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर घर से निकालने का आरोप लगाया, और अब पार्टी के पुराने कार्यकर्ता भी सोमवार शाम राबड़ी आवास के बाहर राज्यसभा सांसद संजय यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए.

आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की इस करारी हार के लिए संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने संजय यादव मुर्दाबाद, संजय यादव हरियाणा जाओ के नारे लगाए.

लालू प्रसाद यादव और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी परिवार और पार्टी के इस पूरे विवाद पर चुप्पी साधे हुए हैं. चुनावी हार के साथ-साथ पार्टी के संस्थापक लालू प्रसाद को परिवार में बढ़ती कलह से भी दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकारी आवास सोमवार को असामान्य रूप से शांत दिखाई दिया. आमतौर पर राजनीतिक गतिविधियों से गुलजार रहने वाले इस आवास में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी न के बराबर रही.

इधर बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद महागठबंधन में शामिल मुख्य घटक दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की सोमवार को समीक्षा बैठक हुई. इसमें चुनाव में मिली हार की समीक्षा की गई और यह माना गया कि पार्टी लोगों तक अपनी बातों को सही ढंग से पहुंचाने में असफल रही. इस मीटिंग में तेजस्वी यादव को विधानमंडल दल का नेता चुना गया और सभी विधायकों ने इसका समर्थन किया.

आरजेडी नेताओं ने कहा कि यह परिणाम नहीं होना था. बिना किसी गड़बड़ी के ऐसा परिणाम नहीं आ सकता है. उन्होंने कहा कि कोर्ट जाने को लेकर भी योजना बनाई जा रही है. बैठक में फिर से संगठन के लिए जुटने का और संगठन को फिर से मजबूत करने का दिशा-निर्देश दिया गया.

इस बैठक में विजयी और हारे उम्मीदवार उपस्थित रहे। बैठक में राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मीसा भारती सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा. राजद 143 सीट पर लड़कर केवल 25 सीट ही हासिल कर सकी, तो वहीं सहयोगी दल कांग्रेस को छह सीटें मिली हैं. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन को दो सीटें मिलीं. इंडियन इन्क्लुसिव पार्टी और माकपा को एक-एक सीट मिली है. विकासशील इंसान पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया.