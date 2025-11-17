तेजस्वी का तेज गायब, संजय के चेहरे पर वही मुस्कान! RJD मीटिंग की इनसाइड तस्वीरें बता रहीं सूरत-ए-हाल

Tejashwi Yadav News: ऊपर तस्वीर में दो चेहरे आपको दिख रहे हैं. दोनों किसी परिचय के मोहताज नहीं. एक तेजस्वी यादव हैं, जो कुछ दिनों पहले तक बिहार का CM बनने का सपना लिए चुनाव लड़ रहे थे. दूसरा चेहरा संजय यादव का है. संजय यादव राजद के राज्यसभा सांसद हैं. साथ ही उन्हें राजद का चाणक्य कहा जाता है. माना जाता है कि इस समय तेजस्वी के सबसे करीब संजय यादव ही है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लालू यादव की पार्टी RJD को जैसी करारी हार मिली, उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार इन्हीं दोनों को कहा जा रहा है. राजद की शर्मनाक हार के पीछे कई लोग तेजस्वी से ज्यादा जिम्मेदार संजय यादव को मान रहे हैं.

राबड़ी आवास पर संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी

लालू को किडनी देकर दूसरा जीवन देने वाली बेटी रोहिणी आचार्या ने संजय यादव पर ही गंभीर आरोप लगाते हुए राजनीति और पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था. सोमवार को पटना में हुई राजद की बैठक के बाद भी राबड़ी आवास के बाहर संजय यादव के खिलाफ राजद कार्यकर्ता नारेबाजी करते दिखे. लेकिन इन सब के बाद भी संजय यादव सामान्य और सहज नजर आए.

RJD की मीटिंग के बाद राबड़ी आवास के बाहर संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी, देखें वीडियो

बैठक में राजद के जीते हुए विधायक के साथ-साथ हारे हुए प्रत्याशी भी शामिल हुए

बिहार चुनाव में मिली हार के बाद सोमवार को हुई राजद की बैठक में पार्टी के जीते हुए 25 विधायकों के साथ-साथ हारे हुए प्रत्याशी, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के साथ-साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव और राबड़ी देवी भी शामिल हुई. बैठक में तेजस्वी को राजद विधायक दल का नेता चुने जाने की घोषणा हुई.

तेजस्वी चुने गए राजद विधायक दल के नेता, लालू बोले- बहुत मेहनत की

बैठक में शामिल हुए राजद नेताओं ने कहा कि मीटिंग में लालू ने कहा, "तेजस्वी ने बहुत मेहनत की है. यही पार्टी को और आगे ले जाएंगे." बैठक में शामिल हुए राजद के जीते हुए विधायकों ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी के साथ-साथ संजय यादव से मिलने की तस्वीरें पोस्ट की है.

तस्वीरों में तेजस्वी के चेहरे का तेज गायब दिख रहा

मीटिंग से सामने आई ज्यादातर तस्वीरों में तेजस्वी के चेहरे से तेज गायब नजर आ रहा है. लेकिन संजय यादव के चेहरे पर वही मुस्कान नजर आ रही है. तेजस्वी के चेहरे का रंग उड़ने का कारण स्पष्ट हैं, पार्टी को चुनाव में ऐसी हार मिली, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.

देखें राजद की बैठक की कुछ इनसाइड तस्वीरें-

विधायक राहुल शर्मा के साथ तेजस्वी यादव. ( तेजस्वी के चेहरे पर हार का गम साफ नजर आ रहा है)

RJD सांसद संजय यादव और विधायक राहुल शर्मा. (संजय के चेहरे पर कोई शिकन नहीं)

तेजस्वी के साथ महिषी के नवनिर्वाचित विधायक डॉ. गौतम कृष्णा. (यहां भी तेजस्वी के चेहरे पर दर्द दिख रहा है)

विधायक गौतम कृष्णा के साथ संजय यादव, (फिर संजय के चेहरे पर कोई दर्द नहीं.)

मटिहानी विधायक बोगो सिंह के साथ तेजस्वी यादव. (यहां भी तेजस्वी का चेहरा मुरछाया नजर आ रहा है.)

बोगो सिंह के साथ संजय यादव. (संजय के चेहरे पर कोई तकलीफ नहीं.)

बैठक के बाद जगदानंद सिंह बोले- ऐसे रिजल्ट की किसी को अंदाजा नहीं था



मालूम हो कि बैठक के बाद RJD के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि पार्टी की हालत ऐसी होगी, और परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ न कुछ उपाय ज़रूर किया गया है.

परबत्ता से चुनाव हारे RJD नेता डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि EVM में गड़बड़ी के कारण ऐसा नतीजा आया है. हम लोग सबूतों के साथ कोर्ट जाएंगे. उन्होंने दावा किया कि एक करोड़ 80 लाख लोगों ने RJD को वोट दिया.

