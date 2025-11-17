RJD विधायक दल के नेता चुने गए तेजस्वी, लालू बोले- बहुत मेहनत की, यहीं पार्टी को आगे ले जाएंगे

Tejashwi Yadav News: बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा RJD ने शुरू कर दी है. सोमवार को राजद के जीते और हारे हुए प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक की. तेजस्वी यादव के आवास पर हुई इस बैठक में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, जगदानंद सिंह, मंगनीराम मंडल सहित अन्य नेता मौजूद थे. इस बैठक में राघोपुर के विधायक तेजस्वी यादव को राजद विधायक दल का नेता चुना गया है. मालूम हो कि बिहार चुनाव में 143 सीटों पर लड़ने वाली राजद को मात्र 25 सीटों पर जीत मिली है. इस करारी हार के बाद राजद के साथ-साथ लालू पार्टी में बड़ा बवाल मचा है.

राजद विधायक दल के नेता चुने गए तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव को राजद विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. बिहार चुनाव में पार्टी को मिली करारी हार के कारणों को समझने के लिए राजद ने आज समीक्षा बैठक बुलाई थी. इस बैठक में हार के कारणों पर मंथन के साथ ही राघोपुर विधायक तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से राजद विधायक दल का नेता चुना गया.

तेजस्वी को बुके सौंपते राजद के जीते हुए विधायक और अन्य नेता.

बैठक में लालू बोले- तेजस्वी ने बहुत मेहनत की, वहीं पार्टी को आगे ले जाएंगे

राजद की समीक्षा बैठक से बाहर निकले RJD सांसद अभय कुशवाहा, पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी और पूर्व एज्या यादव ने एनडीटीवी से बैठक में हुई चर्चा के बारे में बताया. इस नेताओं ने बताया कि लालू यादव ने बैठक में कहा तेजस्वी यादव ने बहुत मेहनत की है. तेजस्वी ही पार्टी को और आगे लेकर जाएंगे.

बिहार का चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआः राजद की बैठक में चर्चा

बैठक में यह भी कहा गया कि बिहार का चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ है. वहीं रोहिणी आचार्य के सवाल पर नेताओं ने चुप्पी साध ली. मालूम हो कि बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद रोहिणी आचार्या ने राजनीति और परिवार छोड़ने का ऐलान किया है. उन्होंने भाई तेजस्वी, राज्यसभा सांसद संजय यादव और रमीज पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

जगदानंद बोले- ऐसे नतीजे का किसी को नहीं था अंदाज

बैठक के बाद RJD के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि पार्टी की हालत ऐसी होगी, और परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ न कुछ उपाय ज़रूर किया गया है.

परबत्ता से चुनाव हारे RJD नेता डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि EVM में गड़बड़ी के कारण ऐसा नतीजा आया है. हम लोग सबूतों के साथ कोर्ट जाएंगे. उन्होंने दावा किया कि एक करोड़ 80 लाख लोगों ने RJD को वोट दिया.