तेज प्रताप यादव का 3 साल से 3 लाख 56 हजार रुपये बिजली बिल बकाया, पर नहीं कटा कनेक्शन

बिजली विभाग के नियमों के अनुसार अगर किसी उपभोक्ता का बकाया 25 हजार रुपये से अधिक हो जाए तो उसका बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है. लेकिन तेज प्रताप यादव के मामले में ऐसा नहीं हुआ.

  • तेज प्रताप यादव के आवास पर तीन वर्षों से बिजली बिल जमा नहीं होने के बावजूद कनेक्शन चालू है
  • बिजली विभाग के नियमों के अनुसार बकाया 25 हजार से ऊपर होने पर कनेक्शन काटा जाना आवश्यक है
  • तेज प्रताप यादव के बिजली बिल का कुल बकाया राशि दिसंबर तक लगभग तीन लाख छप्पन हजार रुपये पहुंच गया है
पटना:

बिहार की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है. इस बार मुद्दा राजनीतिक बयानबाजी या चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि बिजली बिल बकाया का है. जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर बिजली का 3 लाख 56 हजार रुपये से ज्यादा बकाया है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जुलाई 2022 से लगातार तीन साल तक बिजली बिल जमा नहीं किया गया. इतने लंबे समय तक बिल नहीं जमा होने के बाद भी तेज प्रताप यादव के आवास का बिजली कनेक्शन नहीं काटा गया, जबकि आम उपभोक्ताओं के लिए यह सुविधा नहीं होती.

दस्तावेजों के अनुसार, 20 जुलाई 2022 को आखिरी बार बिजली बिल जमा किया गया था, जिसकी राशि 1,04,799 रुपये थी. इसके बाद से आज तक बिल नहीं जमा हुआ. बेऊर स्थित तेज प्रताप नगर के आवास में बिजली कनेक्शन कंज्यूमर नंबर 101232456 के नाम से है.कनेक्शन 7 जुलाई 2012 में लगाया गया था, और बाद में इसकी क्षमता बढ़ाकर 5 किलोवाट से 60 किलोवाट औद्योगिक उपयोग के लिए कर दी गई.

नवंबर 2025 का बिल कितना बकाया है?

  • मौजूदा बिल के अनुसार तेज प्रताप यादव के आवास पर ऊर्जा बकाया — ₹2,30,160.54, विलंब शुल्क — ₹23,681.59, अन्य शुल्क — ₹71,142.15, कुल बकाया 25 नवंबर तक — ₹3,24,974.28, नवंबर माह का बिजली बिल — ₹4,519.39 है.
  • बकाया राशि की गणना के अनुसार 5 दिसंबर तक भुगतान करने पर ₹3,56,531 रुपये जमा करने पड़ते, जबकि 5 दिसंबर के बाद यह राशि बढ़कर ₹3,61,456 रुपये हो गई.

आम उपभोक्ता से सख्ती, नेताओं पर नहीं?

बिजली विभाग के नियमों के अनुसार अगर किसी उपभोक्ता का बकाया 25 हजार रुपये से अधिक हो जाए तो उसका बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है. लेकिन तेज प्रताप यादव के मामले में ऐसा नहीं हुआ. तीन साल से बिल नहीं जमा होने के बावजूद बिजली कनेक्शन चालू है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. आम लोग समय पर भुगतान नहीं करें, तो कनेक्शन तुरंत काट दिया जाता है. लेकिन इस मामले में नियमों का पालन होता दिख नहीं रहा है.

बिजली विभाग की तैयारी अब होगी सख्त वसूली

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने पुराने बकाएदारों को लेकर नया अभियान शुरू किया है. महाप्रबंधक अरविंद कुमार द्वारा जारी पत्र के अनुसार पुराने बकाया उपभोक्ताओं पर कड़ी कार्रवाई होगी.

  • बकाया पर हर महीने 1.5% ब्याज लागू
  • प्रत्येक शाखा में मार्च 2026 तक दैनिक पारिश्रमिक पर 3 कर्मियों की नियुक्ति
  • यही कर्मी ई-वॉलेट से रोजाना 30 बड़े बकाएदारों के घर जाएंगे और वसूली करेंगे
  • विभाग ने साफ किया है कि 17 दिसंबर तक तेजप्रताप यादव सहित सभी बकाएदारों को नोटिस की समय-सीमा दी गई है
  • निर्धारित तिथि के बाद भुगतान नहीं होने पर कनेक्शन काटकर वसूली की जाएगी

यह पूरा मामला अब राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है क्या बिजली विभाग नियम सबके लिए समान रूप से लागू करता है, या नेताओं के लिए अलग व्यवस्था है? 17 दिसंबर के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी.

