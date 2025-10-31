विज्ञापन
क्या है तेजस्वी प्रण Vs NDA संकल्प पत्र, महागठबंधन की घोषणाओं से कितना अलग नीतीश का वचन

एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्‍प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें 1 करोड़ से ज्‍यादा नौकरियां देने का वादा किया गया है. साथ 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया गया है.

क्या है तेजस्वी प्रण Vs NDA संकल्प पत्र, महागठबंधन की घोषणाओं से कितना अलग नीतीश का वचन

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र आज जारी कर दिया है. इसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है. महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र 28 अक्टूबर को ही जारी कर दिया था तेजस्वी यादव ने गठबंधन की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि घोषणापत्र की हर बात दिल से लिया गया संकल्प है और इसे पूरा करने के लिए वे हर कीमत चुकाने को तैयार हैं. उन्होंने कहा था कि दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है, एक-एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है. इसके लिए हमें प्रण को प्राण खोकर भी पूरा करना पड़े तो हम अपने प्रण को पूरा करेंगे. जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है. हम सब लोग नौजवान हैं और बिहार को अव्वल राज्यों में देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं.

किसके लिए क्याएनडीए का घोषणा पत्रमहागठबंधन का प्रण
रोजगारएक करोड़ रोजगार देने का वादाजिस परिवार में नौकरी नहीं, एक सदस्य नौकरी देने का वादा 
महिलाओं के लिए1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादाजीविका दीदियों को 30,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे
रोजगार का रोडमैपहर जिले में फैक्‍ट्री औधोगिक पार्क लगाने की योजना5साल के कार्यकाल के दौरान सवा करोड़ रोजगार का सृजन 
पढ़ने वालों के लिएगरीब परिवार के लोगों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षासरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती में तेजी और स्कॉलरशिप योजना
हायर एजुकेशन के लिए

एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा

जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना
डेवलपमेंट प्रोजेक्टपटना, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 4 नये शहरों में मेट्रो लाने की योजना5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे
किसानों के लिएकिसान सम्मान निधि 6000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये की जाएगीकिसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी
बिजली बिल में राहतहर परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी

