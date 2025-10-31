विज्ञापन

KG से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और आधुनिक स्किल लैब, NDA के घोषणापत्र में छात्रों के लिए क्या है?

NDA Manifesto: बिहार में एनडीए ने अपना घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा का भी वादा किया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
KG से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और आधुनिक स्किल लैब, NDA के घोषणापत्र में छात्रों के लिए क्या है?
एनडीए ने जारी किया अपना मेनिफेस्टो

NDA Manifesto: बिहार चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से अपना घोषणापत्र जारी किया गया है. इसमें किसानों, महिलाओं समेत तमाम वर्गों के लिए अलग-अलग वादे किए गए हैं. ऐसा ही एक वादा छात्रों के लिए भी किया गया है. एनडीए की सरकार बनने पर छात्रों के लिए क्या किया जाएगा और कौन सी नई चीजें शुरू होंगीं, इसकी जानकारी दी गई है. 

केजी से यूजी तक मुफ्त शिक्षा

एनडीए के घोषणापत्र में बताया गया है कि गरीब परिवार के छात्रों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी. इसके अलावा मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता भी छात्रों को दिया जाएगा. यानी अगर एनडीए की सरकार बनी तो स्कूलों में दो टाइम का खाना मिल सकता है. मेनिफेस्टो में छात्रों के लिए आधुनिक स्किल लैब खोलने की भी बात कही गई है. 

एजुकेशन सिटी खोलने का वादा

NDA ने अपने घोषणापत्र में ये भी बताया है कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो बिहार में एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा विश्व के टॉप यूनिवर्सिटी कैंपस खोलने का भी वादा है. एनडीए ने बिहार के तमाम स्कूलों का कायाकल्प करने की भी बात कही है, जिसमें बताया गया है कि 5 हजार करोड़ से जिले के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा. 

मेनिफेस्टो में और क्या?

एनडीए के इस मेनिफेस्टो में गरीबों के लिए भी कई तरह के ऐलान किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी दी जाएगी. जिसमें मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, पांच लाख तक का मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के घर और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी. एनडीए के घोषणापत्र में कृषि निर्यात को दोगुना करने की बात कही गई है, इसके अलावा बिहार को दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल हब बनाने की बात कही गई है. 

एनडीए की सरकार आने पर बिहार में करीब 50 लाख करोड़ का निवेश करने की बात कही गई है. इसके अलावा सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी का वादा किया गया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NDA Manifesto, NDA Manifesto For Bihar, Nda Manifesto For Bihar Election, NDA Manifesto For Students
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com