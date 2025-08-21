विज्ञापन
विशेष लिंक

तेज प्रताप यादव आज गिनाएंगे 'जयचंदों' का नाम, बताया- 5 परिवारों ने मेरी राजनीति खत्म करने की साजिश की

तेज प्रताप पार्टी और परिवार से दूर होने के बाद 'टीम तेजप्रताप' बनाकर बिहार चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. इस बीच उन्होंने यह बताया कि वो शुक्रवार को उन जयचंदों के बारे में बताएंगे जिन्होंने उनकी राजनीति खत्म करने की साजिश की.

Read Time: 4 mins
Share
तेज प्रताप यादव आज गिनाएंगे 'जयचंदों' का नाम, बताया- 5 परिवारों ने मेरी राजनीति खत्म करने की साजिश की
तेज प्रताप यादव.
पटना:

Tej Pratap Yadav Press Conference: राजद सुप्रीम लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव शुक्रवार को बड़ा खुलासा करने वाले हैं. तेज प्रताप शुक्रवार को उन 'जयचंदों' का नाम बताएंगे, जिन्होंने उनके राजनैतिक जीवन को समाप्त करने की कोशिश की. राजद में लालू-राबड़ी-तेजस्वी के बाद सबसे अहम रोल में नजर आने वाले तेज प्रताप आज अपने परिवार और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित है. उन्हें निष्कासन की यह सजा उनके पिता लालू ने ही दी थी. तेज प्रताप के इस वनवास के पीछे अनुष्का यादव नामक एक लड़की को सबसे बड़ा कारण माना जाता है. जिसके साथ तेज प्रताप की तस्वीर सामने आने पर बड़ा भूचाल मचा था.

तेज प्रताप कल जयचंदों के बारे में बताएंगे

अब तेज प्रताप पार्टी और परिवार से दूर होने के बाद टीम तेजप्रताप बनाकर बिहार के चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने वैशाली जिले की महुआ सीट से खुद के चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर रखी है. इस बीच गुरुवार देर रात तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बताया- मेरे राजनैतिक जीवन को 5 परिवार के लोगों ने मिलकर और वृहद रूप से षडयंत्र कर समाप्त करने की कोशिश की. कल मैं इन पांचों परिवारों का चेहरा सामने लाऊंगा.

तेज प्रताप यादव का सोशल मीडिया पोस्ट.

तेज प्रताप यादव का सोशल मीडिया पोस्ट.

हर एक षडयंत्र का पर्दाफाश होगाः तेज प्रताप

तेज प्रताप ने लिखा- मैने अपने 10 वर्षों से अधिक राजनीतिक जीवन में किसी के प्रति कभी गलत नहीं किया, कभी भी किसी के प्रति कोई षडयंत्र नहीं किया. लेकिन इन 5 परिवार के लोगों के द्वारा मेरे राजनैतिक और पारिवारिक जीवन को पूर्णरूप से समाप्त करने की पूरी कोशिश किया गया. कल मैं इन सभी 5 परिवार के लोगों का चेहरा और चरित्र दोनों जनता के सामने लाऊंगा. मैं कल इनके हरेक षडयंत्र का पर्दाफाश करने जा रहा हूं.

'एक जयचंद बिहार छोड़कर भागने वाला है'

तेज प्रताप यादव ने एक दूसरे पोस्ट में यह भी लिखा- 5 जयचंदों में से एक जयचंद आज बिहार छोड़कर भागने वाला है. आज शाम पटना जंक्शन से अपने पूरे परिवार समेत भागने की तैयारी कर चुका है. जब चुनाव का समय आया तो मैदान छोड़कर कर भागना ये क्या दर्शाता है.. आप जनता और मीडिया के भाई बंधु ही तय करें.

तेज प्रताप यादव का दूसरा सोशल मीडिया पोस्ट.

तेज प्रताप यादव का दूसरा सोशल मीडिया पोस्ट.

कोई भी जयचंद मेरी नजरों से बच नहीं सकता: तेज प्रताप

तेज प्रताप ने यह भी लिखा कोई भी जयचंद मेरी नजरों से बच नहीं सकता है. धीरे-धीरे और बचे हुए जयचंदों का भी चेहरा और चरित्र जल्द सामने आएगा. क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं. सभी मीडिया बंधु साथियों से कहना है कि अलर्ट मोड पर रहिए ये जयचंद पटना एयरपोर्ट, पटना जंक्शन या बस स्टैंड से भी जाकर भाग सकता है.

आकाश यादव को खुले तौर पर बता चुके जयचंद

मालूम हो कि बीते दिनों तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर ही यह लिखा था कि आकाश यादव और कुछ जयचंदों के द्वारा हमारी फोटो को वायरल कर देना, हमारी राजनीति को खत्म करने की साजिश है. लेकिन इन जयचंदों को अभी पता नहीं कि हमारा नाम तेज प्रताप यादव है. तुम जैसे टूटपूंजियां लोगों से हमारा राजनीतिक जीवन खत्म नहीं होगा बल्कि हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे.

कोई जयचंद कितनी भी बड़ी से बड़ी भी साजिश करले, लेकिन वो हमसे कभी जीत नहीं पाएगा. हम बिहार की राजनीति में अपने संगठन और सोशल प्लेटफार्म टीम तेज प्रताप यादव के माध्यम से पूरे राज्य में जन संवाद करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे. अब जिसको फ़ड़ियाना है वो मैदान में आकर हमसे मुकाबला करे.

यह भी पढ़ें - बिहार में तेजस्‍वी की राह में रोड़ा बन रहे तेज प्रताप, धीरे-धीरे क्या बढ़ रहा है विवाद, समझें समीकरण

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tej Pratap Yadav, Tej Pratap Yadav News, Tej Pratap Yadav News Updates, Tej Pratap Yadav Press Conference, Patna News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com