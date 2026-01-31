विज्ञापन
विशेष लिंक

पंखा, AC से लेकर कुर्सी-सोफा तक, सब गायब... तेज प्रताप यादव ने खाली किया सरकारी बंगला तो BJP ने लगाए आरोप

लखेंद्र पासवान ने कहा कि सरकार के नियमों के तहत हर विधायक और मंत्री को बुनियादी सुविधाओं से लैस एक रहने योग्य सरकारी आवास मिलना चाहिए.

Read Time: 2 mins
Share
पंखा, AC से लेकर कुर्सी-सोफा तक, सब गायब... तेज प्रताप यादव ने खाली किया सरकारी बंगला तो BJP ने लगाए आरोप
  • जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने 26एम स्टैंड रोड स्थित सरकारी बंगला खाली कर दिया है.
  • मंत्री लखेंद्र पासवान को यह बंगला आवंटित किया गया है और उन्होंने इसकी खराब स्थिति की शिकायत की है.
  • लखेंद्र पासवान ने बंगले में बुनियादी सुविधाओं की कमी और रहने के लिए असुविधाजनक स्थिति के गंभीर आरोप लगाए हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने 26एम स्टैंड रोड स्थित सरकारी बंगला खाली कर दिया. अब यह बिहार सरकार के एक मंत्री को दिया गया है. मंत्री ने शनिवार को बंगले का निरीक्षण किया और उसकी स्थिति को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं.  बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान को यह बंगला आवंटित किया गया है. उन्होंने कहा कि इस आवास में बुनियादी सुविधाओं की कमी है और यह रहने के लिए अयोग्य है. उन्होंने कहा कि सरकार मंत्रियों को टूटे-फूटे घर आवंटित नहीं करती, लेकिन जो बंगला मुझे सौंपा गया है, उसकी स्थिति बेहद खराब है. छत खराब है, एक भी बल्ब नहीं है, और सभी पंखे और एसी हटा दिए गए हैं."

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुर्सियां, बिजली की फिटिंग और अन्य बुनियादी सुविधाएं गायब हैं, और यहां तक कि गेट भी टूटे हुए हैं. मंत्री ने कहा कि आप इस आवास के अंदर कुछ भी नहीं पाएंगे. सब कुछ हटा लिया गया है.

बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने सभी मंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है. इस प्रक्रिया के तहत तेज प्रताप यादव ने पहले आवंटित 26एम स्टैंड रोड स्थित बंगला खाली कर दिया और ये मंत्री लखेंद्र पासवान को आवंटित कर दिया गया. पासवान ने कहा कि सरकार के नियमों के तहत हर विधायक और मंत्री को बुनियादी सुविधाओं से लैस एक रहने योग्य सरकारी आवास मिलना चाहिए.

उन्होंने कहा, "मैंने भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्थिति के बारे में जानकारी दी और उन्हें मौके पर जाकर बंगले की स्थिति दिखाई. इसकी वर्तमान स्थिति में यहां रहना संभव नहीं है." सरकारी सूत्रों के अनुसार, बंगले की स्थिति का औपचारिक मूल्यांकन किया जाएगा और मंत्री लखेंद्र पासवान को आवंटित सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मरम्मत की जाएगी.

ये भी पढ़ें : सुलह कराने बुलाई थी पंचायत, बन गया कुश्ती का अखाड़ा.... आपस में ही शुरू हो गया 'दे दनादन'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tej Pratap Yadav, Tej Pratap Yadav Bungalow, Tej Pratap Yadav Bungalow Controversy, Lakhendra Paswan
Get App for Better Experience
Install Now