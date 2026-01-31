सुलह कराने बुलाई थी पंचायत, बन गया कुश्ती का अखाड़ा.... आपस में ही शुरू हो गया 'दे दनादन'

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के छापर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दो पक्षों में उस समय संघर्ष हो गया जब एक दंपति विवाद के फैसले को लेकर एक मकान में पंचायत बैठी थी. पंचायत में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और पुलिस के द्वारा भी इस मामले पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही की गई है.

जनपद मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र दंपति के विवाद को लेकर गांव में पंचायत के दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते ये विवाद संघर्ष में बदल गया. इसके बाद दोनों तरफ से जमकर लात-घुसे चले तो वहीं पथराव भी हुआ. इस घटना में कई लोगों को मामूली चोटे भी आई है. वहीं, संघर्ष की कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

सुलह कराने बुलाई थी पंचायत, बन गया कुश्ती का अखाड़ा....



वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस के सामने भी लोग एक दूसरे के साथ मार पिटाई करते नजर आ रहे हैं. पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि छपार कस्बा निवासी शान मोहम्मद का निकाह 2024 में मेरठ जनपद के पावली खास गांव निवासी दिलशाद की पुत्री से हुआ था. लेकिन निकाह के बाद से ही दंपति में विवाद होना शुरू हो गया था, जिसके चलते आठ माह पूर्व विवाहिता अपने मायके चली गई थी इसी विवाद के फैसले को लेकर कल शुक्रवार को दोनों पक्षों की एक पंचायत खालिद त्यागी के घर पर बैठी थी. लेकिन पंचायत में दोनों पक्षों में सहमति न बनने पर विवाद खड़ा हो गया था और ये विवाद देखते-देखते संघर्ष में बदल गया था.

सीओ सदर रविशंकर मिश्रा ने बताया कि मेरठ जिले के कंकर खेड़ा के रहने वाले दिलशाद के लड़के की शादी 2024 में छप्पर के रहने वाले शेरअली के लड़की के साथ हुई थी. इन लोगों का वैवाहिक विरोध चल रहा था. जिसके कारण यह कल पंचायत कर रहे थे. किसी बात को लेकर कहां सुनी हो गई कहा सुनी के बाद मारपीट हो गई.