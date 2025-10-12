विज्ञापन
विशेष लिंक

मुझे किसी से नहीं, सिर्फ महुआ की जनता से मतलब है: तेज प्रताप यादव

बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, मतगणना 14 नवंबर को होगी. इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) के नेतृत्व वाले एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
मुझे किसी से नहीं, सिर्फ महुआ की जनता से मतलब है: तेज प्रताप यादव
  • तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा की जनता को ही अपना प्राथमिकता बताया है और अन्य नेताओं से दूरी बनाई है
  • तेज प्रताप ने महुआ में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए क्षेत्र की जनता को अपने पक्ष में बताया है
  • तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को एक्स पर अनफॉलो कर दिया है लेकिन इस पर स्पष्ट टिप्पणी नहीं की
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का भाई तेजस्वी यादव के साथ विवाद अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है. तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को अब नेटवर्किंग साइट एक्स पर फॉलो भी नहीं करते हैं. इस बीच, उन्होंने महुआ विधानसभा की जनता से मतलब होने की बात कही है. तेज प्रताप यादव ने रविवार को पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ महुआ की जनता से मतलब है. उन्होंने कहा कि चुनाव का माहौल है तो नेता क्षेत्र और जनता के बीच जाते हैं.

फालतू लोगों का नाम नहीं लेना चाहते...

महुआ के विधायक मुकेश रौशन के नाम पर भड़के पूर्व मंत्री तेज प्रताप ने कहा कि वे फालतू लोगों का नाम नहीं लेना चाहते. कौन एक्टिव है, कौन नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है. मुझे सिर्फ महुआ की जनता से मतलब है. उन्होंने कहा कि महुआ में किसने मेडिकल कॉलेज बनाया, किसने सड़क बनाई, यह सभी लोग जानते हैं. यह छिपने वाली बात नहीं है. इस दौरान उन्होंने नामांकन पर्चा भरने की तिथि को लेकर कहा कि जब नामांकन दाखिल करूंगा तो बता दूंगा. इस क्रम में उन्होंने तेजस्वी यादव को अनफॉलो करने को लेकर कोई सीधा जवाब नहीं दिया.

ये भी पढ़ें : IRCTC घोटाले में लालू परिवार की कल कोर्ट में पेशी, बिहार चुनाव से पहले आ सकता है बड़ा फैसला

महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव

इससे पहले, नवगठित जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के नेता तेज प्रताप यादव ने घोषणा की कि उनकी पार्टी 13 अक्टूबर को प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी. तेज प्रताप यादव को उनके एक फेसबुक पोस्ट पर विवाद के बाद नैतिक और सामाजिक मूल्यों का आरोप लगाते हुए पार्टी के प्रमुख लालू यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया था. पार्टी से निष्कासित होने के बाद उन्होंने जनशक्ति जनता दल बनाया. तेज प्रताप ने बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ से चुनाव लड़ने की घोषणा की है.  वर्तमान में वहां से मुकेश रौशन राजद के विधायक हैं.

ये भी पढ़ें : बिहार NDA में सीटों का बंटवारा, महागठबंधन में अभी भी माथापच्ची; कांग्रेस और RJD नेताओं ने क्या कहा

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election, Tej Pratap Yadav, Mahua
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com