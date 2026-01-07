बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा से मिलने उनके घर पहुंचे तेज प्रताप यादव, जानिए क्या है माजरा

Tej Pratap Yadav News: RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बीते कुछ दिनों से अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है. बिहार चुनाव में जनशक्ति जनता दल बनाकर चुनाव लड़ने वाले तेज प्रताप यादव ने बुधवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से मुलाकात की. इससे पहले मंगलवार को तेज प्रताप यादव ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और मंत्री दीपक प्रकाश से मुलाकात की थी. तेज प्रताप यादव ने इन दोनों मंत्रियों से हुई मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की है. इससे पहले राबड़ी देवी के जन्मदिन के दिन तेज प्रताप राबड़ी आवास भी पहुंचे थे. तेज प्रताप की बढ़ती सक्रियता के मायने क्या है? आइए समझते हैं?

तेज प्रताप की मंत्रियों से मिलने की क्या है वजह?

मंगलवार को मंत्री दीपक प्रकाश और फिर बुधवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से तेज प्रताप यादव की मुलाकात के पीछे बिहार की राजनीति की सालों पुरानी परंपरा है. दरअसल बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के मौके पर पटना में चूड़ा-दही भोज के आयोजन की पुरानी परंपरा है.



इस साल तेज प्रताप यादव भी मकर संक्रांति पर चूड़ा-दही भोज का आयोजन करने वाले हैं. मंत्री दीपक प्रकाश और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से तेज प्रताप यादव की मुलाकात के पीछे इसी चूड़ा-दही भोज असली वजह है. तेज प्रताप यादव चूड़ा-दही भोज के लिए अलग-अलग नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं.

तेज प्रताप यादव ने कहा कि सभी प्रमुख लोगों को चूड़ा दही भोज में शामिल होने का न्योता दे रहा हूं. सीएम नीतिश कुमार सहित सभी नेताओं को आमंत्रण दे रहा हूं.

बुधवार को तेज प्रताप ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से की मुलाकात

बुधवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा मुलाकात के बाद तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचकर आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर 26 M स्ट्रैंड रोड स्थित मेरे सरकारी आवास पर "दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम" हेतु आमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया. साथ ही विजय सिन्हा को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दिया.

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ तेज प्रताप यादव.

मंगलवार को तेज प्रताप ने मंत्री दीपक प्रकाश से की मुलाकात

मंगलवार को मंत्री दीपक प्रकाश से मुलाकात के बाद तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर लिखा था- आज पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश से उनके सरकारी आवास पर पहुंचकर आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर 26 M स्ट्रैंड रोड स्थित मेरे सरकारी आवास पर "दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम" हेतु आमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया. साथ ही नए जिम्मेदारियों हेतु दीपक प्रकाश जी को बधाई दिया.

मंत्री दीपक प्रकाश के साथ तेज प्रताप यादव.

लालू प्रसाद यादव भी किया करते थे चूड़ा-दही भोज

बताते चले कि बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के मौके पर होने वाला चूड़ा-दही भोज नेताओं के मेल-जोल का एक बड़ा मौका बनता है. लालू यादव भी अपने समय में चूड़ा-दही भोज का आयोजन किया करते थे. इस भोज में अपने खेमे में नेताओं को एकजुट रखकर शक्ति प्रदर्शन भी किया जाता था.



