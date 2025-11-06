विज्ञापन
मां राबड़ी देवी के आशीर्वाद पर तेज प्रताप यादव ने दिया बयान, जानिए क्या कहा

बिहार चुनाव के लिए चल रही पहले चरण की वोटिंग के बीच राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लोगों से महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की है. उन्‍होंने दिवंगत समाजवादी नेता डॉ राममनोहर लोहिया की बात दुहराते हुए जदयू-बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील की.

जनशक्ति जनता दल (JJD) प्रमुख तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को पटना में अपना वोट डाला और दूसरों से घर से बाहर निकलकर मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह किया. उन्होंने आगे कहा कि जनता के आशीर्वाद का अपना महत्व है, लेकिन माता-पिता के आशीर्वाद का भी विशेष महत्व है. तेज प्रताप यादव ने संवाददाताओं से कहा, "बिहार की जनता को अपना वोट ज़रूर डालना चाहिए. हर वोट महत्वपूर्ण है... माता-पिता का आशीर्वाद विशेष स्थान रखता है और जनता के आशीर्वाद का अपना महत्व है." इससे पहले, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने दोनों बेटों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, "मेरे दोनों बेटों को मेरी शुभकामनाएं. तेज प्रताप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं. मैं उनकी मां हूं. दोनों को शुभकामनाएं."

वहीं पूर्व सीएम लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया एक्‍स पर एक पोस्‍ट में कहा, 'तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी. 20 साल बहुत हुआ! अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है.'

लालू परिवार में चुनाव से ठीक पहले विवाद हो गया. तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने पार्टी और परिवार से निकाल दिया. तेज प्रताप इसे लालू यादव का फैसला नहीं मानते. वो कहते हैं कि इसके पीछे पार्टी में मौजूद जयचंद जिम्मेदार हैं. तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच चुनाव में खूब तीर भी चले, लेकिन राबड़ी देवी हमेशा दोनों बेटों के साथ दिखीं. 

तेज प्रताप की सीट पर तेजस्वी ने आरजेडी कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार किया तो इसके बाद तेजस्वी की सीट पर तेज प्रताप भी चुनाव प्रचार करने पहुंच गए. अब देखना ये है कि क्या चुनाव के बाद परिवार में एकता आएगी या फिर तेजस्वी और तेज प्रताप की राहें हमेशा के लिए अलग हो चुकी हैं.

