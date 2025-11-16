जो बहन का अपमान करेगा, सुदर्शन चक्र चलेगा...रोहिणी के लिए इमोशनल हुए भाई तेज प्रताप यादव की चेतावनी 

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से राष्‍ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू यादव के परिवार में जमकर बवाल मचा हुआ है. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के शनिवार को आए बयान के बाद अब उनके भाई तेज प्रताप यादव अपनी बहन के बचाव में आ गए हैं. तेज प्रताप ने कहा है कि वह अपनी बहन का अपमान बर्दाश्‍त नहीं करेंगे. इसके साथ ही उन्‍होंने पिता पिता लालू यादव से गुहार लगाई है कि वह बस एक इशारा कर दें तो रोहिणी की अपमान करने वालों को सबक सिखा दिया जाए. वहीं दूसरी ओर तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल की तरफ से सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्‍ट करके रोहिणी के लिए समर्थन जताया गया है.

तो सुदर्शन चक्र चलेगा

रोहिणी ने 15 नवंबर यानी शनिवार को एक्‍स पर परिवार में हार के बाद जारी कलह और राजनीति से संन्‍यास लेने से जुड़ी एक पोस्‍ट लिखी. इसके बाद रविवार को भी उन्‍होंने एक पोस्‍ट लिखी जिसमें उन्‍होंने बताया कि पिता लालू को किडनी देने के बाद उन्‍हें 'गंदी गालियां दी गईं और यह तक कहा कि उन्‍होंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी.' इसके बाद तेज प्रताप यादव और उनकी पार्टी के पेज पर कुछ इमोशनल पोस्‍ट्स लिखी गईं. तेज प्रताप ने अपनी पार्टी के पेज पर बहन का अपमान करने वालों को 'धोखेबाज' बताया और उन्‍हें चेतावनी भी दी.

जनशक्ति जनता दल की तरफ से फेसबुक पर एक पोस्‍ट में लिखा गया, 'रोहिणी आचार्य ने 15 नवंबर को राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से संबंध खत्‍म करने की बात कही. उन्होंने संजय यादव पर दबाव डालने का आरोप लगाया. इसके बाद अब लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव का गुस्सा भड़क उठा है. तेजप्रताप यादव ने कहा कि हमारी बहन का जो अपमान करेगा...कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा.'

रोहिणी ही है असली बेटी

पार्टी की तरफ से एक और पोस्‍ट की गई जिसमें लिखा, 'सच में लालू यादव की असली बेटी है रोहणी आचार्य जो संजय यादव को विरोध हमेशा डंके के चोट पर करती आई हैं. मैंने तो कई राजद के बड़े नेता विधायक को संजय यादव को गाली देता हुए सुना है. वो बोलते है संजय ने राजद को डूबा दिया लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो संजय यादव के खिलाफ लिख सकें. ये हिम्मत दिखाई है आदर्श बेटी रोहणी आचार्य ने और उन्‍हें मेरा हमेशा समर्थन रहेगा.'

तेज प्रताप की पार्टी ने एक और पोस्‍ट की जिसमें उन्होंने रोहिणी के शनिवार वाले बयान के बारे में बात की है. इसमें लिखा है, 'लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने X पर लिखा, 'मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से संबंध तोड़ रही हूं. यही संजय यादव और रमीज ने मुझसे करने के लिए कहा था. मैं इस मामले की जिम्मेदारी ख़ुद ले रही हूं.'

पिता को दिया नया जीवन

पार्टी ने इस पोस्‍ट के जवाब में लिखा, 'रोहिणी वही बेटी हैं जिन्होंने अपने पिता को किडनी दान कर नया जीवन दिया था, लेकिन आज उन्हें परिवार में अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव परिवारिक रिश्तों को बचाने की दिशा में कदम उठाएंगे या फिर दोस्ती को प्राथमिकता देंगे? सवाल कई हैं… जवाब आने बाकी हैं.' एक और पोस्‍ट में पार्टी ने रोहिणी के स्‍वामिभान को सम्‍मान किया है और कहा है कि इससे कोई समझौता नहीं हो सकता. तेज प्रताप यादव को इस साल मई में उनकी पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया था.