TRE-4 से पहले STET की हो परीक्षा, पटना में सड़कों पर उतरे छात्र

तीसरी बार STET का फॉर्म 2023 में निकाला गया था. वैसे तो सरकार लगातार छात्रों को आश्वासन दे रही थी लेकिन अबतक परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है. इस वजह से छात्रों का सब्र का बांध टूट चुका है.

TRE-4 से पहले STET की हो परीक्षा, पटना में सड़कों पर उतरे छात्र
(फाइल फोटो)
  • बिहार में अबतक तीन बार STET परीक्षा आयोजित की गई है, पहला आयोजन 2011 में हुआ था
  • छात्रों ने BPSC TRE 4 से पहले STET परीक्षा कराने की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया है
  • मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि STET परीक्षा BPSC TRE 4 के बाद ही कराई जाएगी
पटना:

BPSC TRE - 4 से पहले STET एग्जाम कराए जाने की मांग को लेकर हजारों छात्र पटना की सड़कों पर उतर गए हैं. दरअसल, बिहार में अबतक तीन बार STET EXAM का आयोजन कराया गया है. सबसे पहले इसका आयोजन 2011 में हुआ था. 

तीसरी बार इसका फॉर्म 2023 में निकाला गया था. वैसे तो सरकार लगातार छात्रों को आश्वासन दे रही थी लेकिन अबतक परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है. इस वजह से छात्रों का सब्र का बांध टूट चुका है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर बताया कि BPSC TRE 4 के बाद STET का एग्जाम कराया जाएगा.

ऐसे में कई छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं. ऐसे में उनका शिक्षक बनने के सपने पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है. इस वजह से छात्र पटना के जेपी गोलंबर पहुंचे हैं. जेपी गोलंबर पर पटना पुलिस ने छात्रों को रोक दिया है. जानकारी के मुताबिक छात्रों की मांग है कि बीपीएससी टीआरई 4 से पहले एसटीईटी की परीक्षा का आयोजन कराया जाना चाहिए. 

 जेपी गोलंबर पर पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई है और छात्रों को समझने की कोशिश लगातार की जा रही है.

