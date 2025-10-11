विज्ञापन

STET Admit Card: बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड bsebstet.org पर जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

STET: बिहार टीईटी भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
STET Admit Card: बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड bsebstet.org पर जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड
नई दिल्ली:

Bihar STET Admit Card: माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) ने बिहार टीईटी भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर आदि दर्ज करने की जरूरत होगी. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद एग्जाम के दिन एक आईडी प्रूव भी लेकर जाएं. परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर को कंप्यूटर बेस्ड मोड (CBT) में किया जाएगा. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 (BPSC TRE 4 ) में 26 हजार से भी ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी. इसमें अगर सीटें बच जाती हैं तो उसे टीआरई-5 में जोड़ दिया जाएगा.

Bihar STET Admit Card Direct Link

एप्लीकेशन फॉर्म (Application Form)

STET परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 960 रु देना होगा. जबकि एससी/एसटी/पीएच के लिए 760 रुपये का भुगतान करना होगा. दोनो पेपर के लिए जनरल/बीसी/इडब्ल्यूएस के लिए 1440 रुपये देना होगा. जबकि एससी/एसटी/पीएच के लिए आवेदन शुल्क 1140 ही है. परीक्षा शुल्क ऑनलाइन दे सकते हैं. 

एसटीईटी पेपर 1 (माध्यमिक) इन विषयों के लिए होगी

पेपर-1 में हिंदी, शारिरिक शिक्षा, संगित, ललित कला, नृत्य, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, बंगला, मैथिली, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषय शामिल हैं.

ये भी पढ़ें-19 साल की उम्र में AI स्टार्टअप का CEO बना मुंबई का यह लड़का, सिलिकॉन वैली के दिग्गज हुए फैन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
STET 2025, Stet Bihar, STET Exam Dates, STET Exam Registration, STET Exam Bihar 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com